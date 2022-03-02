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9’u HDP’li 11 milletvekiline ait 13 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
9’u HDP’li 11 milletvekiline ait 13 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
HDP’den 9 olmak üzere 11 milletvekiline ait 13 dokunulmazlık fezlekesi daha TBMM Başkanlığı'na ulaştı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T17:58+0300
2022-03-02T17:58+0300
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Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Meclis'e sunulan fezlekelerin ardı arkası kesilmiyor. HDP'den 9, CHP ve TİP’ten 1’er olmak üzere 11 milletvekiline ait 13 dokunulmazlık dosyası daha TBMM Başkanlığı'na ulaştı.Evrensel'de yer alan habere göre, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP Milletvekili Veli Ağbaba, HDP Kadın Meclisi ve Batman Milletvekili Ayşe Acar (2), HDP milletvekilleri Berdan Öztürk, Ömer Öcalan, Feleknas Uca, Murat Sarısaç, Dersim Dağ (2) Sait Dede, Pero Dündar ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hakkında düzenlenen fezlekeler Meclis Karma Komisyonu'na sevk edildi.
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hdp, fezleke, tbmm

9’u HDP’li 11 milletvekiline ait 13 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te

17:58 02.03.2022
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
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HDP’den 9 olmak üzere 11 milletvekiline ait 13 dokunulmazlık fezlekesi daha TBMM Başkanlığı'na ulaştı.
Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Meclis'e sunulan fezlekelerin ardı arkası kesilmiyor. HDP'den 9, CHP ve TİP’ten 1’er olmak üzere 11 milletvekiline ait 13 dokunulmazlık dosyası daha TBMM Başkanlığı'na ulaştı.
Evrensel'de yer alan habere göre, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP Milletvekili Veli Ağbaba, HDP Kadın Meclisi ve Batman Milletvekili Ayşe Acar (2), HDP milletvekilleri Berdan Öztürk, Ömer Öcalan, Feleknas Uca, Murat Sarısaç, Dersim Dağ (2) Sait Dede, Pero Dündar ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hakkında düzenlenen fezlekeler Meclis Karma Komisyonu'na sevk edildi.
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