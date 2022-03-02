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https://tr.sputniknews.com/20220302/com-uzantili-alan-adlarinin-fiyati-2029a-kadar-yuzde-50-artacak-1054361793.html
'com' uzantılı alan adlarının fiyatı 2029'a kadar yüzde 50 artacak
'com' uzantılı alan adlarının fiyatı 2029'a kadar yüzde 50 artacak
Verisign 1 Eylül 2021’de, com uzantılı adların kayıt ve yenilemesi için talep ettiği toptan satış fiyatını yaklaşık yüzde 7 artırarak 8.39 dolara çıkardı... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:47+0300
2022-03-02T12:49+0300
alan
internet
yaşam
domain
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2021 yılı rakamlarını açıklayan küresel alan adı kayıt hizmetleri ve internet altyapısı sağlayıcısı Verisign, yalnızca 2021’in son çeyreğinde 10.6 milyon artışla com ve net uzantılı alan adlarının sayısının 173.4 milyona ulaştığını duyurdu.Verisign ayrıca, 1 Eylül 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, her yeni ve yenilenen ‘com’ alan adı kayıtları için yıllık toptan satış ücretini 8.39’dan 8.97 dolara çıkaracağını açıkladı. Şirket, alan adlarını koordine etmekten sorumlu kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ICANN ile yaptığı yeni anlaşmalar kapsamında, 1 Eylül 2021’de de yaklaşık yüzde 7’lik bir artış yapmıştı.Alan adı fiyat artışları son kullanıcıya yansıyacakYazıcı, Verisign'ın ‘com’ uzantılı alan adları için kayıt şirketlerinden aldığı ücreti yaklaşık yüzde 7’lik artışla 7.85 dolardan 8.39 dolara yükseltmesinin ardından, 0.18 centlik ICANN ücretinin, vergilerin ve alan adı kayıt şirketlerinin alacağı kârın, alan adı fiyatlarını fazlasıyla etkileyeceğini söyledi:Fiyatlar 2 yıl sabit kaldıktan sonra yeniden yüzde 7 zamlanacakAtak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, fiyat politikasının geçmişi hakkında bilgi verdi:30. yılında 12.5 doları aşacakKısaca ‘www’ olarak bilinen World Wide Web’le 1999 yılında tanıştığımızı hatırlatan Bahaddin Yazıcı, “İnternetin 30. yaşında fiyatı 12.5 doları aşacak. 2003 yılından bu yana 50 binin üzerinde müşterimiz için 350 binden fazla alan adını kayıt altına aldık. Atak Domain, Türkiye’de domain tescili alanındaki en köklü şirketlerden biri. Hemen hemen tüm domain uzantıları için en iyi fiyatları sunma yeteneğimizin yanı sıra, alan adlarının 10 yıla kadar tescil edilmesini de sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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alan, internet, domain

'com' uzantılı alan adlarının fiyatı 2029'a kadar yüzde 50 artacak

12:47 02.03.2022 (güncellendi: 12:49 02.03.2022)
© DHAWorld Wide Web, alan adı, com, www
World Wide Web, alan adı, com, www - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© DHA
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Verisign 1 Eylül 2021’de, com uzantılı adların kayıt ve yenilemesi için talep ettiği toptan satış fiyatını yaklaşık yüzde 7 artırarak 8.39 dolara çıkardı. Artışın devam edeceğine dikkat çeken Atak Domain Genel Müdürü Yazıcı, “Bu da 2020’den 2030’a geldiğimizde 2 katına çıkarak 15 doları aşan bir fiyat anlamına geliyor” dedi.
2021 yılı rakamlarını açıklayan küresel alan adı kayıt hizmetleri ve internet altyapısı sağlayıcısı Verisign, yalnızca 2021’in son çeyreğinde 10.6 milyon artışla com ve net uzantılı alan adlarının sayısının 173.4 milyona ulaştığını duyurdu.
Verisign ayrıca, 1 Eylül 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, her yeni ve yenilenen ‘com’ alan adı kayıtları için yıllık toptan satış ücretini 8.39’dan 8.97 dolara çıkaracağını açıkladı. Şirket, alan adlarını koordine etmekten sorumlu kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ICANN ile yaptığı yeni anlaşmalar kapsamında, 1 Eylül 2021’de de yaklaşık yüzde 7’lik bir artış yapmıştı.

Alan adı fiyat artışları son kullanıcıya yansıyacak

Yazıcı, Verisign'ın ‘com’ uzantılı alan adları için kayıt şirketlerinden aldığı ücreti yaklaşık yüzde 7’lik artışla 7.85 dolardan 8.39 dolara yükseltmesinin ardından, 0.18 centlik ICANN ücretinin, vergilerin ve alan adı kayıt şirketlerinin alacağı kârın, alan adı fiyatlarını fazlasıyla etkileyeceğini söyledi:
“Alan adı kayıt şirketleri de kâr elde etmeye devam etmek için, mecburen bu zamları son kullanıcıya yansıtarak satış yapacak. Alan adı sahipleri, erken yenilemeyle bugünün fiyatlarından yararlanabilir. Zamlardan ve kur artışından etkilenmek istemeyenler, tescillerini yine bugünkü fiyattan 10 yıla kadar uzatabilir.”

Fiyatlar 2 yıl sabit kaldıktan sonra yeniden yüzde 7 zamlanacak

Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, fiyat politikasının geçmişi hakkında bilgi verdi:
“ICANN ile yaptığı yeni anlaşmalar kapsamında Verisign'ın 2020, 2021, 2022 ve 2023'te ‘com’ alan adları için toptan satış fiyatını her yıl yüzde 7 artırmasına izin verildi. İki yıllık bir 'dondurmanın' ardından Verisign, 2026-2029 döneminde fiyatları yeniden yıllık yüzde 7 oranında artırabilecek, sonra iki yıl daha donduracak. Bu döngünün bu şekilde devam etmesi durumunda, 10 yıl içinde ‘com’ alan adları, mevcut toptan satış fiyatı olan 8,39 üstünden yaklaşık yüzde 50 daha pahalı olacak.”

30. yılında 12.5 doları aşacak

Kısaca ‘www’ olarak bilinen World Wide Web’le 1999 yılında tanıştığımızı hatırlatan Bahaddin Yazıcı,İnternetin 30. yaşında fiyatı 12.5 doları aşacak. 2003 yılından bu yana 50 binin üzerinde müşterimiz için 350 binden fazla alan adını kayıt altına aldık. Atak Domain, Türkiye’de domain tescili alanındaki en köklü şirketlerden biri. Hemen hemen tüm domain uzantıları için en iyi fiyatları sunma yeteneğimizin yanı sıra, alan adlarının 10 yıla kadar tescil edilmesini de sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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