https://tr.sputniknews.com/20220302/eski-bakani-da-dolandirdilar-vekalette-sorun-cikinca-15-milyonluk-evini-kurtardi-1054354549.html

Eski bakanı da dolandırdılar: Vekalette sorun çıkınca 15 milyonluk evini kurtardı

Eski bakanı da dolandırdılar: Vekalette sorun çıkınca 15 milyonluk evini kurtardı

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı 82 yaşındaki eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu. Bankalardaki tüm birikimini kaptıran Köylüoğlu, 15 milyonluk evini son... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T09:57+0300

2022-03-02T09:57+0300

2022-03-02T09:58+0300

türkiye

telefon dolandırıcılığı

milletvekili

izmir

foça

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İstanbul Bebek'te 79 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Demirel'in 10 günde 10 milyon, ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın da 500 bin lira ve altınlarını kaptırdığı telefon dolandırıcılarının son kurbanı Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu oldu.Sabah gazetesinin haberine göre, 50. Hükümet'te İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı görevinde bulunan 82 yaşındaki Köylüoğlu, İzmir Foça'da tek başına yaşıyordu. Kendisine telefonla ulaşan bir kişi, kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Galip Öztürk olarak tanıttı ve Köylüoğlu'na parasının ve banka hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi. İddiaya göre komiser numarası da yapan dolandırıcı, arkadaşlarına ait sözde polis kimliklerini göndererek inandırıcılığını artırmaya çalıştı. Köylüoğlu'na hangi bankalarda, kaç hesabı bulunduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını da sordu.Saat başı arayıp 'Alo' diyerek telefonu kapattıEski bakanın telefonundaki mobil bankacılık bilgilerini isteyen dolandırıcılar, bankalardan çekilecek paraların seri numaralarının alınacağını, 'dolandırıcıların' bu şekilde bulunacağını ve Köylüoğlu'nun zararının tamamının kamu tarafından karşılanacağını ileri sürdü. Bu süre içinde bankalardaki paraları günlük şekilde havale yoluyla kendilerine gönderen dolandırıcılar, 20 gün boyunca Köylüoğlu'nu her saat başı arayarak "Alo" diyerek telefonu kapatmasını söyledi. 20 gün boyunca her saat başı polislerin aradığını düşünen Köylüoğlu, "Alo" diyerek telefonu kapattı. İzlendiğini sanarak eve kapandıEvinin gözetlendiğini sanan eski bakan, camı ve perdeleri kapatıp dış dünyayla ilişkisini sonlandırdı. Dolandırıcılar bu sayede eski bakanın kendileri ile konuşurken sesinin duyulmasını engelledi. Devlete yararlı olacağını düşünen Köylüoğlu, kendisine ne söylenirse yaptı.Vekalette sorun çıkınca satış gerçekleşemediDolandırıcılar bu olayda 10'a yakın telefon hattı kullandı. 20 günün sonunda yeniden arayan dolandırıcılar, bu kez Sarıyer'de oğlu üzerine kayıtlı evini satması gerektiğini söyledi. Bunun için İzmir'den İstanbul'a gelen Köylüoğlu, Sarıyer Tapu Müdürlüğü'ne giderek yaklaşık 15 milyon lira değerindeki gayrimenkulü dolandırıcılara devretmek istedi. Oğlundan aldığı vekalette sorun çıkınca satış gerçekleşemedi.Dolandırıcılar tarafından hemen İzmir'e dönmesi tembihlenen Köylüoğlu, İzmir'e gitmeden önce İstanbul'da ikamet eden oğlunun yanına gidince dolandırıldığını anladı. Eski bakan, şikayetçi oldu, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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telefon dolandırıcılığı, milletvekili, izmir, foça