https://tr.sputniknews.com/20220303/bahcelievlerde-taciz-suphelisinin-evi-taslandi-1054389959.html

Bahçelievler'de taciz şüphelisinin evi taşlandı

Bahçelievler'de taciz şüphelisinin evi taşlandı

Yoldan geçen kadını taciz ettiği iddia edilen şüphelinin evi, mahalleli tarafından taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, olayın... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T11:57+0300

2022-03-03T11:57+0300

2022-03-03T11:59+0300

cinsel taciz

türkiye

bahçelievler

taşlama

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İstanbul’da, Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde, sabah saatlerinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu.Olayı gören çevredekiler tepki gösterdi.Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak tepki gösterenlere küfürler savurdu.Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı. Atılan taşlar nedeniyle balkon camları kırıldı. Bir süre sonra taş atan şahıslar, olay yerinden dağıldı.Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220225/fatihte-taciz-iddiasiyla-gorevden-uzaklastirilan-ogretmen-tutuklandi-1054250434.html

türkiye

bahçelievler

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cinsel taciz, bahçelievler, taşlama