https://tr.sputniknews.com/20220303/bahcelievlerde-taciz-suphelisinin-evi-taslandi-1054389959.html
Bahçelievler'de taciz şüphelisinin evi taşlandı
Bahçelievler'de taciz şüphelisinin evi taşlandı
Yoldan geçen kadını taciz ettiği iddia edilen şüphelinin evi, mahalleli tarafından taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, olayın... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T11:57+0300
2022-03-03T11:57+0300
2022-03-03T11:59+0300
cinsel taciz
türkiye
bahçelievler
taşlama
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İstanbul’da, Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde, sabah saatlerinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu.Olayı gören çevredekiler tepki gösterdi.Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak tepki gösterenlere küfürler savurdu.Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı. Atılan taşlar nedeniyle balkon camları kırıldı. Bir süre sonra taş atan şahıslar, olay yerinden dağıldı.Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220225/fatihte-taciz-iddiasiyla-gorevden-uzaklastirilan-ogretmen-tutuklandi-1054250434.html
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cinsel taciz, bahçelievler, taşlama
Bahçelievler'de taciz şüphelisinin evi taşlandı
11:57 03.03.2022 (güncellendi: 11:59 03.03.2022) Abone ol
Yoldan geçen kadını taciz ettiği iddia edilen şüphelinin evi, mahalleli tarafından taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, olayın ardından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
İstanbul’da, Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde, sabah saatlerinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu.
Olayı gören çevredekiler tepki gösterdi.
Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak tepki gösterenlere küfürler savurdu.
Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı. Atılan taşlar nedeniyle balkon camları kırıldı. Bir süre sonra taş atan şahıslar, olay yerinden dağıldı.
Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.