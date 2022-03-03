Türkiye
SON DAKİKA| Formula 1 bundan böyle Rusya'da yarış düzenlemeyecek
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220303/bahcelievlerde-taciz-suphelisinin-evi-taslandi-1054389959.html
Bahçelievler'de taciz şüphelisinin evi taşlandı
Bahçelievler'de taciz şüphelisinin evi taşlandı
Yoldan geçen kadını taciz ettiği iddia edilen şüphelinin evi, mahalleli tarafından taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, olayın... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T11:57+0300
2022-03-03T11:59+0300
cinsel taciz
türkiye
bahçelievler
taşlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054389927_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d965be6117a985d32c8ca611bc535317.jpg
İstanbul’da, Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde, sabah saatlerinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu.Olayı gören çevredekiler tepki gösterdi.Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak tepki gösterenlere küfürler savurdu.Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı. Atılan taşlar nedeniyle balkon camları kırıldı. Bir süre sonra taş atan şahıslar, olay yerinden dağıldı.Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220225/fatihte-taciz-iddiasiyla-gorevden-uzaklastirilan-ogretmen-tutuklandi-1054250434.html
türkiye
bahçelievler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054389927_24:0:571:410_1920x0_80_0_0_6900ad3a24028b03eefc1eaee594b404.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cinsel taciz, bahçelievler, taşlama

Bahçelievler'de taciz şüphelisinin evi taşlandı

11:57 03.03.2022 (güncellendi: 11:59 03.03.2022)
© DHABahçelievler'de taciz şüphelisinin evi
Bahçelievler'de taciz şüphelisinin evi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Yoldan geçen kadını taciz ettiği iddia edilen şüphelinin evi, mahalleli tarafından taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, olayın ardından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
İstanbul’da, Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde, sabah saatlerinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu.
Olayı gören çevredekiler tepki gösterdi.
Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak tepki gösterenlere küfürler savurdu.
Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı. Atılan taşlar nedeniyle balkon camları kırıldı. Bir süre sonra taş atan şahıslar, olay yerinden dağıldı.
Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
istismarın affı olmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
TÜRKİYE
Fatih'te taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı
25 Şubat, 20:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала