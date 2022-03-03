Türkiye
SON DAKİKA| Formula 1 bundan böyle Rusya'da yarış düzenlemeyecek
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220303/drogbadan-sneijder-itirafi-bizi-perisan-etti-1054394923.html
Drogba'dan Sneijder itirafı: Bizi perişan etti
Drogba'dan Sneijder itirafı: Bizi perişan etti
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, eski takım arkadaşı Wesley Sneijder hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Sneijder hakkında... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T13:25+0300
2022-03-03T13:25+0300
spor
didier drogba
wesley sneijder
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103607/70/1036077098_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_3256a1f35acdf331296a8644079c8214.jpg
Ülkesinin basınına konuşan Fil Dişili, eski takımı arkadaşı Sneijder'e yönelik açıklamalarda bulundu.Hollandalı yıldızın, antrenmanlarda adeta dahi olduğunu ve ayağından topu almanın nerdeyse imkansız olduğunu belirten Drogba, "Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti. Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi.” dedi.'O bir dahiydi'Hollandalının ayağından topu almak neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Drogba, “Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı. Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum. Sneijder bir dahiydi." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103607/70/1036077098_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_106f968da4bd64dc6ba0dc627c1f1753.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
didier drogba, wesley sneijder

Drogba'dan Sneijder itirafı: Bizi perişan etti

13:25 03.03.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICDidier Drogba
Didier Drogba - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
Abone olGoogle news
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, eski takım arkadaşı Wesley Sneijder hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Sneijder hakkında övgü dolu sözler kullanırken, antrenmanlarda sinir bozucu olduğunu söyledi
Ülkesinin basınına konuşan Fil Dişili, eski takımı arkadaşı Sneijder'e yönelik açıklamalarda bulundu.
Hollandalı yıldızın, antrenmanlarda adeta dahi olduğunu ve ayağından topu almanın nerdeyse imkansız olduğunu belirten Drogba, "Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti. Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi.” dedi.

'O bir dahiydi'

Hollandalının ayağından topu almak neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Drogba, “Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı. Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum. Sneijder bir dahiydi." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала