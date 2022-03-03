https://tr.sputniknews.com/20220303/drogbadan-sneijder-itirafi-bizi-perisan-etti-1054394923.html

Drogba'dan Sneijder itirafı: Bizi perişan etti

Drogba'dan Sneijder itirafı: Bizi perişan etti

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, eski takım arkadaşı Wesley Sneijder hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Sneijder hakkında... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T13:25+0300

2022-03-03T13:25+0300

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spor

didier drogba

wesley sneijder

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Ülkesinin basınına konuşan Fil Dişili, eski takımı arkadaşı Sneijder'e yönelik açıklamalarda bulundu.Hollandalı yıldızın, antrenmanlarda adeta dahi olduğunu ve ayağından topu almanın nerdeyse imkansız olduğunu belirten Drogba, "Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti. Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi.” dedi.'O bir dahiydi'Hollandalının ayağından topu almak neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Drogba, “Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı. Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum. Sneijder bir dahiydi." ifadelerini kullandı.

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didier drogba, wesley sneijder