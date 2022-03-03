https://tr.sputniknews.com/20220303/drogbadan-sneijder-itirafi-bizi-perisan-etti-1054394923.html
Drogba'dan Sneijder itirafı: Bizi perişan etti
Drogba'dan Sneijder itirafı: Bizi perişan etti
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, eski takım arkadaşı Wesley Sneijder hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Sneijder hakkında... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T13:25+0300
2022-03-03T13:25+0300
2022-03-03T13:25+0300
spor
didier drogba
wesley sneijder
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Ülkesinin basınına konuşan Fil Dişili, eski takımı arkadaşı Sneijder'e yönelik açıklamalarda bulundu.Hollandalı yıldızın, antrenmanlarda adeta dahi olduğunu ve ayağından topu almanın nerdeyse imkansız olduğunu belirten Drogba, "Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti. Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi.” dedi.'O bir dahiydi'Hollandalının ayağından topu almak neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Drogba, “Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı. Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum. Sneijder bir dahiydi." ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
didier drogba, wesley sneijder
Drogba'dan Sneijder itirafı: Bizi perişan etti
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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, eski takım arkadaşı Wesley Sneijder hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Sneijder hakkında övgü dolu sözler kullanırken, antrenmanlarda sinir bozucu olduğunu söyledi
Ülkesinin basınına konuşan Fil Dişili, eski takımı arkadaşı Sneijder'e yönelik açıklamalarda bulundu.
Hollandalı yıldızın, antrenmanlarda adeta dahi olduğunu ve ayağından topu almanın nerdeyse imkansız olduğunu belirten Drogba, "Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti. Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi.” dedi.
'O bir dahiydi'
Hollandalının ayağından topu almak neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Drogba, “Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı. Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum. Sneijder bir dahiydi." ifadelerini kullandı.