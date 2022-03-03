https://tr.sputniknews.com/20220303/fransada-14-martta-kapali-alanlarda-maske-zorunlulugu-kalkiyor-1054401704.html

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi pandemi önlemleri kaldırılıyor

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi pandemi önlemleri kaldırılıyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, nisandaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, koronavirüs pandemisi kısıtlamalarında 14 Mart'tan itibaren atılacak gevşeme... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T15:36+0300

2022-03-03T15:36+0300

2022-03-03T16:29+0300

koronavirüs

fransa

maske zorunluluğu

aşı pasaportu

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* Mekanlara girişte aşı pasaportu gösterme zorunluluğu kalkacak.* Yaşlı bakımevleri gibi sağlık kuruluşlarına girişlerde aşı pasaportu gösterme zorunluluğu devam edecek.* Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu sadece toplu taşımada geçerli olacak.TF1'e konuşan Castex, ülkede pandeminin etkilerinin hafiflediğini söyledi.

fransa

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fransa, maske zorunluluğu, aşı pasaportu