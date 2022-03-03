https://tr.sputniknews.com/20220303/fransada-14-martta-kapali-alanlarda-maske-zorunlulugu-kalkiyor-1054401704.html
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi pandemi önlemleri kaldırılıyor
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi pandemi önlemleri kaldırılıyor
Fransa Başbakanı Jean Castex, nisandaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, koronavirüs pandemisi kısıtlamalarında 14 Mart'tan itibaren atılacak gevşeme... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T15:36+0300
2022-03-03T15:36+0300
2022-03-03T16:29+0300
koronavirüs
fransa
maske zorunluluğu
aşı pasaportu
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* Mekanlara girişte aşı pasaportu gösterme zorunluluğu kalkacak.* Yaşlı bakımevleri gibi sağlık kuruluşlarına girişlerde aşı pasaportu gösterme zorunluluğu devam edecek.* Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu sadece toplu taşımada geçerli olacak.TF1'e konuşan Castex, ülkede pandeminin etkilerinin hafiflediğini söyledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, maske zorunluluğu, aşı pasaportu
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi pandemi önlemleri kaldırılıyor
15:36 03.03.2022 (güncellendi: 16:29 03.03.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fransa Başbakanı Jean Castex, nisandaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, koronavirüs pandemisi kısıtlamalarında 14 Mart'tan itibaren atılacak gevşeme adımlarını açıkladı.
* Mekanlara girişte aşı pasaportu gösterme zorunluluğu kalkacak.
* Yaşlı bakımevleri gibi sağlık kuruluşlarına girişlerde aşı pasaportu gösterme zorunluluğu devam edecek.
* Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu sadece toplu taşımada geçerli olacak.
TF1'e konuşan Castex, ülkede pandeminin etkilerinin hafiflediğini söyledi.