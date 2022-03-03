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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi pandemi önlemleri kaldırılıyor
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi pandemi önlemleri kaldırılıyor
Fransa Başbakanı Jean Castex, nisandaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, koronavirüs pandemisi kısıtlamalarında 14 Mart'tan itibaren atılacak gevşeme... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
fransa
maske zorunluluğu
aşı pasaportu
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* Mekanlara girişte aşı pasaportu gösterme zorunluluğu kalkacak.* Yaşlı bakımevleri gibi sağlık kuruluşlarına girişlerde aşı pasaportu gösterme zorunluluğu devam edecek.* Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu sadece toplu taşımada geçerli olacak.TF1'e konuşan Castex, ülkede pandeminin etkilerinin hafiflediğini söyledi.
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fransa, maske zorunluluğu, aşı pasaportu

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi pandemi önlemleri kaldırılıyor

15:36 03.03.2022 (güncellendi: 16:29 03.03.2022)
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Fransa - Kovid-19 Aşı Ruhsatı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Fransa Başbakanı Jean Castex, nisandaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, koronavirüs pandemisi kısıtlamalarında 14 Mart'tan itibaren atılacak gevşeme adımlarını açıkladı.
* Mekanlara girişte aşı pasaportu gösterme zorunluluğu kalkacak.
* Yaşlı bakımevleri gibi sağlık kuruluşlarına girişlerde aşı pasaportu gösterme zorunluluğu devam edecek.
* Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu sadece toplu taşımada geçerli olacak.
TF1'e konuşan Castex, ülkede pandeminin etkilerinin hafiflediğini söyledi.
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