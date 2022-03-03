https://tr.sputniknews.com/20220303/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-1054409161.html

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonu yaklaşık 30 dakika seferlere kapatıldı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T18:52+0300

2022-03-03T18:52+0300

2022-03-03T18:52+0300

türkiye

istanbul

metro

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İstanbul'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu işletmeye kapatıldı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:"Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."Metro istasyonunun yaklaşık yarım saat kapalı kalmasının ardından yapılan yeni paylaşımda ise M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonunun işletmeye açıldığı, seferlerin Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlandığı bildirildi.

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istanbul, metro