https://tr.sputniknews.com/20220303/soylu-muzik-yasagi-kararini-degerlendirecegiz-1054393632.html

Soylu: Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz

Soylu: Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasını değerlendirileceğini söyledi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T12:58+0300

2022-03-03T12:58+0300

2022-03-03T13:09+0300

süleyman soylu

müzik

türkiye

müzik kısıtlaması

koronavirüs

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Bakan Soylu, "Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz" açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı ve artık açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurduğu açıklamada müzik yasağına ilişkin henüz bir değişiklik olmadığını belirterek, "Yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" demişti.Açıklamanın ardından müzik sektöründen pek çok sanatçı kararı eleştirdi. Canlı müzik yasağı ilk olarak salgının başlarında 30 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan 8556 sayılı genelge ile lokanta, restoran, dernek lokalleri ve çay bahçeleri gibi mekanlarda getirilmişti.Bu genelgeyi 2 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 8591 sayılı genelge ile 21 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 21153 sayılı genelge takip etmiş ve canlı müzik yasağı yinelenmişti.22 Haziran'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzik yasağının saat 24.00'e çekildiğini açıklamıştı. Saat 24.00'ten sonra müzik yasağı yaklaşık 10 aydır uygulanıyor.

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süleyman soylu, müzik, müzik kısıtlaması, koronavirüs