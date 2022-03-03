Türkiye
SON DAKİKA | Ukrayna ordusu bünyesinde savaşmak isteyen Çek vatandaşlarına hükümetten yeşil ışık: Cezadan muaf olacaklar
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220303/suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selman-israile-potansiyel-bir-muttefik-olarak-bakiyoruz-1054414312.html
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: İsrail'e potansiyel bir müttefik olarak bakıyoruz
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: İsrail'e potansiyel bir müttefik olarak bakıyoruz
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail'i düşman olarak değil, birçok çıkar konusunda potansiyel bir müttefik olarak gördüğünü... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T21:53+0300
2022-03-03T21:53+0300
dünya
suudi arabistan
israil
bae
körfez ülkeleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054414396_0:154:2966:1822_1920x0_80_0_0_19d348516f87bda9bd268c7e9f18120e.jpg
Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Amerikan dergisi The Atlantic'e bir röportaj veren Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerde izlediği yolu Riyad yönetiminin de izleyip izlemeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.Bin Selman, "İsrail'i düşman olarak görmüyoruz. Tam tersi, İsrail'e birçok konuda çıkarlara birlikte ulaşmaya çalışabileceğimiz potansiyel bir müttefik olarak bakıyoruz. Fakat buraya gelmeden önce bazı sorunların çözülmesi gerekiyor." dedi.Her ülkenin, uygun gördüğü adımları atmakta özgür olduğunu ve BAE'nin de uygun gördüğü adımı atma hakkı olduğunu belirten Bin Selman, "Bize gelince, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki sorunun çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 21 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentindeki güvenlik konferansında İsrail'de İbranice yayımlanan Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında "adil bir çözüme ulaşılmasının" ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasının şartı olduğunu söylemişti.İsrail, 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti.
suudi arabistan
israil
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054414396_165:0:2801:1977_1920x0_80_0_0_b6e04f28925804f31418122d240a1888.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, israil, bae, körfez ülkeleri

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: İsrail'e potansiyel bir müttefik olarak bakıyoruz

21:53 03.03.2022
© AFP 2022 / JONATHAN ERNSTSuudi Arabistan ve Israil
Suudi Arabistan ve Israil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / JONATHAN ERNST
Abone olGoogle news
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail'i düşman olarak değil, birçok çıkar konusunda potansiyel bir müttefik olarak gördüğünü söyledi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Amerikan dergisi The Atlantic'e bir röportaj veren Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerde izlediği yolu Riyad yönetiminin de izleyip izlemeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Bin Selman, "İsrail'i düşman olarak görmüyoruz. Tam tersi, İsrail'e birçok konuda çıkarlara birlikte ulaşmaya çalışabileceğimiz potansiyel bir müttefik olarak bakıyoruz. Fakat buraya gelmeden önce bazı sorunların çözülmesi gerekiyor." dedi.
Her ülkenin, uygun gördüğü adımları atmakta özgür olduğunu ve BAE'nin de uygun gördüğü adımı atma hakkı olduğunu belirten Bin Selman, "Bize gelince, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki sorunun çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 21 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentindeki güvenlik konferansında İsrail'de İbranice yayımlanan Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında "adil bir çözüme ulaşılmasının" ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasının şartı olduğunu söylemişti.
İsrail, 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала