https://tr.sputniknews.com/20220304/japonyada-balik-kuyruklu-insan-yuzlu-denizkizi-mumyasinin-sirri-300-yil-sonra-cozulecek-1054437620.html

Japonya'da balık kuyruklu insan yüzlü 'denizkızı mumyasının' sırrı 300 yıl sonra çözülecek

Japonya'da balık kuyruklu insan yüzlü 'denizkızı mumyasının' sırrı 300 yıl sonra çözülecek

Denizkızı eti yemenin ölümsüzlük bahşettiğine inanılan Japonya'da, 1736-41 arasında okyanusta yakalanan bir denizkızının mumyası olduğunu iddia eden not... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T19:14+0300

2022-03-04T19:14+0300

2022-03-04T19:50+0300

yaşam

japonya

denizkızı

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Japonya'da 18. yüzyılın ilk yarısında Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir denizkızının mumyası olduğu iddia edilen tuhaf nesnenin sırları nihayet çözülecek. Bilgisayarlı tomografiden (CT) geçirilmek üzere Kuraşiki Bilim ve Sanat Üniversitesi Veteriner Hastanesi'ne gönderilen 30 santimetre uzunluğundaki nesnenin, kuyruğu, tırnakları, dişleri, kafasında kılları ve alt gövdesinde pulları var. Çığlık atan yüzüne kaldırdığı elleri dehşet etkisi yaratan mumya, Japon folklorunda yarı maymun yarı balık olarak tanımlanan 'ningyo'ya benziyor.Japonya'nın Honşu adasının güneyindeki Okayama vilayetinde bir tapınakta kutu içinde korunmuş halde bulunan hilkat garibesinin kökenlerine daha yeni yeni inildi. İçinde bulunduğu kutuya 1736-41 yılları arasında Pasifik Okyanusu'nda bir balık ağına takıldığını iddia eden bir not iliştirildiği belirtildi. Bir ailenin uzun süre elinde tuttuktan sonra bir başka aileye devrettiği 'kurutulmuş denizkızı' son olarak Asakuçi şehrindeki bir tapınağın eline geçti ve 40 yıl önce orada sessiz sedasız sergilenmeye başladı. 'Hayvanlardan müteşekkil olmalı'Okayama Folklor Topluluğu'ndan Hiroşi Kinoşita, gizemli yaratıkları araştıran Japon doğa tarihçisi Kiyoaki Sato hakkında incelemeler yürütürken tuhaf nesneye ulaştı. Bunun gerçek bir deniz kızı olduğuna inanmadığını, 1603-1867'deki Edo döneminde Avrupa'ya ihracat için veya Japonya'daki özel etkinlikler için yapılmış olabileceğini söyleyen Kinoşita, "Alt gövdesi pullarla kaplı balığa ve üst gövdesi elleri ve yüzü olan bir primata benziyor. Canlı hayvanlardan yapıldığını düşünüyorum. Bunların neler olduğunu CT taramaları veya DNA testiyle tanımlamak istiyoruz" dedi. 'Ölümsüzlük efsanesi'Araştırmacı "Japon deniz kızlarıyla ilgili bir ölümsüzlük efsanesi vardır. Deniz kızının etini yerseniz asla ölmeyeceğiniz söylenir. Japonya'nın birçok yerinde bir kadının yanlışlıkla deniz kızının etini yiyip 800 yıl yaşadığına dair bir efsane anlatılır" diye ekledi.Daha önce kökenlerine ilişkin incelemeden geçirilmemiş mumyanın bu kadar iyi durumda kalmasını sağlayan antiseptik tedavi analiz edilecek ve nesnenin neden yapılmış olabileceğini belirlemek için DNA araştırması yapacak.Başrahip: Pandemiye karşı ona tapındıkGeçmişte Japonya'da mumyalanmış 'deniz kızlarının' ibadet nesnesi olarak kullanıldığı sanılıyor.Nitekim tapınağın başrahibi Kozen Kuida da "Koronavirüs pandemisini az da olsa hafifletmeye yardımcı olacağını umarak tapındık" derken araştırmanın gelecek nesillere somut bilgiler aktarmasını temenni etti. Araştırmanın sonuçları sonbaharda yayımlanacak. Hayali varlıklar olan denizkızlarının pek çok folklorun ayrılmaz parçası olmalarına rağmen gerçekten varolduklarına dair bugüne dek hiçbir kanıt bulunamadı. Ancak yarı insan yarı balık yaratıklar, 30 bin yıl önceki mağara resimlerinden antik Yunan şairi Homeros'un Odysseus destanına ve Andersen'in Küçük Denizkızı masalına dek çağdaş insanın da hayal dünyasında yer buldu.

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japonya, denizkızı