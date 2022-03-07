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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ekonomik koordinasyon toplantısı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
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ekonomik koordinasyon toplantısı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak

21:57 07.03.2022 (güncellendi: 21:58 07.03.2022)
© AA / Dilek Mermer Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Cumhurbaşkanlığı Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA / Dilek Mermer
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
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