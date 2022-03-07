https://tr.sputniknews.com/20220307/ekonomi-koordinasyon-kurulu-cumhurbaskanligi-kulliyesinde-toplanacak-1054506148.html
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T21:57+0300
2022-03-07T21:57+0300
2022-03-07T21:58+0300
türkiye
ekonomik koordinasyon toplantısı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
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ekonomik koordinasyon toplantısı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
21:57 07.03.2022 (güncellendi: 21:58 07.03.2022) Abone ol
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.