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https://tr.sputniknews.com/20220307/hazine-nakit-dengesi-subatta-55-milyar-513-milyon-lira-fazla-verdi-1054501490.html
Hazine nakit dengesi, şubatta 55 milyar 513 milyon lira fazla verdi
Hazine nakit dengesi, şubatta 55 milyar 513 milyon lira fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T18:07+0300
2022-03-07T18:07+0300
ekonomi
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
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Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 277 milyar 542 milyon lira, nakit giderleri 222 milyar 778 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 181 milyar 653 milyon lira, faiz ödemeleri ise 41 milyar 125 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 95 milyar 888 milyon lira fazla verdi.Şubat ayında nakit dengesinde 55 milyar 513 milyon liralık fazlalık oluştu.Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 721 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 7 milyar 191 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 94 milyar 296 milyon lira artış görüldü.
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hazine, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine nakit dengesi, şubatta 55 milyar 513 milyon lira fazla verdi

18:07 07.03.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 277 milyar 542 milyon lira, nakit giderleri 222 milyar 778 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 181 milyar 653 milyon lira, faiz ödemeleri ise 41 milyar 125 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 95 milyar 888 milyon lira fazla verdi.
Şubat ayında nakit dengesinde 55 milyar 513 milyon liralık fazlalık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 721 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 7 milyar 191 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 94 milyar 296 milyon lira artış görüldü.
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