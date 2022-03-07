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https://tr.sputniknews.com/20220307/istanbul-valiliginden-8-mart-kararlari-istiklal-caddesine-cikan-metro-duraklari-kapatilacak-1054507136.html
İstanbul Valiliği'nden '8 Mart' kararları: İstiklal Caddesi'ne çıkan metro durakları kapatılacak
İstanbul Valiliği'nden '8 Mart' kararları: İstiklal Caddesi'ne çıkan metro durakları kapatılacak
İstanbul Valiliği, 8 Mart tarihinde Taksim metro istasyonun kapatılacağını açıkladı. Ayrıca, Şişhane İstasyonunun İstiklal Caddesi girişi, Taksim - Kabataş... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T22:39+0300
2022-03-07T22:39+0300
türkiye
istanbul valiliği
8 mart dünya kadınlar günü
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Valilik, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü'nün Taksim'de yapılmasına müsaade edilmeyeceğinin duyurdu.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:'Kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir'"8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İstanbul’da 03 Mart 2022 tarihinden günümüze kadar 20 ilçemizde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde, kapalı ve açık yer toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant-pankart açma ve yürüyüş şeklinde 47 etkinlik düzenlenmiştir. Sosyal medya yoluyla yapılan bazı paylaşımlarda; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Taksim Meydanı ve çevresinde, çeşitli etkinlikler düzenleneceği yönünde çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Beyoğlu Kaymakamlığımızca 08 Mart 2022 Salı günü Beyoğlu ilçemiz sınırları dahilindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma vb. kanuna aykırı eylemlere; hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca müsaade edilmeyecektir. Bunun yanında, İstanbul’da vatandaşlarımız için 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. İlimizde düzenlenecek tüm etkinliklerin, yasal zeminde ve belirlenen yerlerde, huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır. "
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istanbul valiliği, 8 mart dünya kadınlar günü

İstanbul Valiliği'nden '8 Mart' kararları: İstiklal Caddesi'ne çıkan metro durakları kapatılacak

22:39 07.03.2022
© AAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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İstanbul Valiliği, 8 Mart tarihinde Taksim metro istasyonun kapatılacağını açıkladı. Ayrıca, Şişhane İstasyonunun İstiklal Caddesi girişi, Taksim - Kabataş Füniküler Hattı ve İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay kapalı olacak.
Valilik, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü'nün Taksim'de yapılmasına müsaade edilmeyeceğinin duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

'Kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir'

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İstanbul’da 03 Mart 2022 tarihinden günümüze kadar 20 ilçemizde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde, kapalı ve açık yer toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant-pankart açma ve yürüyüş şeklinde 47 etkinlik düzenlenmiştir. Sosyal medya yoluyla yapılan bazı paylaşımlarda; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Taksim Meydanı ve çevresinde, çeşitli etkinlikler düzenleneceği yönünde çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Beyoğlu Kaymakamlığımızca 08 Mart 2022 Salı günü Beyoğlu ilçemiz sınırları dahilindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma vb. kanuna aykırı eylemlere; hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca müsaade edilmeyecektir. Bunun yanında, İstanbul’da vatandaşlarımız için 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. İlimizde düzenlenecek tüm etkinliklerin, yasal zeminde ve belirlenen yerlerde, huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır. "
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