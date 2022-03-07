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RTÜK Başkanı Şahin: Halkı kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından takip edilmektedir
RTÜK Başkanı Şahin: Halkı kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından takip edilmektedir
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, haber bültenleri ve yorum programlarında gıda... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T15:03+0300
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zam
ekonomi
ebubekir şahin
rtük
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Son dönemlerde yaşanan gıda fiyatlarındaki sert yükselişin ardından RTÜK’ten televizyon kanallarına yayın ayarı geldi. RTÜK Başkanı Şahin, yayınladığı açıklama ile televizyonları uyardı.Şahin’in açıklaması şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220306/emniyet-aycicek-yagi-fiyatlariyla-ilgili-provokatif-paylasimlar-hakkinda-islem-baslatti-1054477621.html
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zam, ekonomi, ebubekir şahin, rtük, televizyon

RTÜK Başkanı Şahin: Halkı kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından takip edilmektedir

15:03 07.03.2022
© DHARadyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© DHA
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, haber bültenleri ve yorum programlarında gıda fiyatları konusunu işleyen televizyon kanallarını uyardı. Şahin kanalların, ilgili kurumların açıklamalarını aktarmalarını istedi.
Son dönemlerde yaşanan gıda fiyatlarındaki sert yükselişin ardından RTÜK’ten televizyon kanallarına yayın ayarı geldi. RTÜK Başkanı Şahin, yayınladığı açıklama ile televizyonları uyardı.
Şahin’in açıklaması şöyle:
“Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir. Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını taşımları son derece önemlidir. Kamuoyuna yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı yasanın ilgili hükümleri uygulanacaktır.”
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