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Şaka yaptığı arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
Şaka yaptığı arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
Edirne'de şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören 44 yaşındaki Mehmet Ramiz Nevrekop müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Nevrekop'a, Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas'ın birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına görüntülerine yansımıştı.Tokat sonrası bayılan Nevrekop, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Makas, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti. Nevrekop, kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürütüyordu.
türkiye
edirne
trakya
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edirne, trakya, tokat

Şaka yaptığı arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

11:55 07.03.2022
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakıma alındı
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakıma alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
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Edirne'de şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören 44 yaşındaki Mehmet Ramiz Nevrekop müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nevrekop'a, Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas'ın birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına görüntülerine yansımıştı.
Tokat sonrası bayılan Nevrekop, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Makas, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti. Nevrekop, kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürütüyordu.
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