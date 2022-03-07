https://tr.sputniknews.com/20220307/saka-yaptigi-arkadasinin-attigi-tokatla-bayilan-kisi-tedavi-gordugu-hastanede-oldu-1054488461.html

Şaka yaptığı arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

Şaka yaptığı arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

Edirne'de şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T11:55+0300

2022-03-07T11:55+0300

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türkiye

edirne

trakya

tokat

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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören 44 yaşındaki Mehmet Ramiz Nevrekop müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Nevrekop'a, Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas'ın birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına görüntülerine yansımıştı.Tokat sonrası bayılan Nevrekop, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Makas, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti. Nevrekop, kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürütüyordu.

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