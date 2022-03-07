https://tr.sputniknews.com/20220307/super-lig-yayin-ihalesinde-imza-hakki-saran-ile-trtye-gecti-1054505130.html
Süper Lig yayın ihalesinde imza hakkı Saran ile TRT'ye geçti
Süper Lig yayın ihalesinde imza hakkı Saran ile TRT'ye geçti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T21:17+0300
2022-03-07T21:17+0300
2022-03-07T21:56+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor toto süper lig
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TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde en yüksek teklifi veren Digiturk'le sözleşme imzalanmaması üzerine imza hakkının en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ve TRT'ye geçtiğini duyurdu.TFF'nin rssmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."
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türkiye futbol federasyonu (tff), spor toto süper lig
Süper Lig yayın ihalesinde imza hakkı Saran ile TRT'ye geçti
21:17 07.03.2022 (güncellendi: 21:56 07.03.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıkladı.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde en yüksek teklifi veren Digiturk'le sözleşme imzalanmaması üzerine imza hakkının en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ve TRT'ye geçtiğini duyurdu.
TFF'nin rssmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.
Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."