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Ahmet Hakan: Vasat bir herifin Hazal Kaya cevabı
Ahmet Hakan: Vasat bir herifin Hazal Kaya cevabı
"Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısıyla tartışma yaratan ve oyuncu Hazal Kaya'nın da "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif"... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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Hakan, bugünkü yazısında da Netflix'te yayınlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya'nın kendisine yönelik "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" yanıtına cevap verdi. Hakan, '“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 nedeni” diye bir yazı yazdım diye. Hazal Kaya’nın bana söylediği şu: "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif.” “Hazal Kaya’nın oyunculuğuna âşık olmamın beş nedeni” diye bir yazı yazsaydım. Galiba şöyle derdi: "Ne kadar da saygıdeğer fikirler ortaya koymuşsunuz doruktaki bey' ifadelerini kullandı. "Doğrudur. Ben vasat biriyim" diyen Hakan, "Vasat olduğum için. Ortalama herkes gibi ben de Hazal Kaya’nın oyunculuğunu beğenmedim. Hatta nefret ettim" diye yazdı. Hazal Kaya'nın cevabının sadece kendisini değil oyunculuğunu beğenmeyen herkesi hedef aldığını belirten Hakan, şöyle devam etti: "Hazal Kaya’nın “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif” türü çirkinleşmesinin tek hedefi ben değilim aslında.Hazal Kaya, benim şahsımda oyunculuğunu beğenmeyen, oyunculuğundan nefret eden, oyunculuğunu eleştiren herkesle ilgili genel düşüncesini ortaya koyuyor.Yani o cümle şöyle de okunabilir:“Sizin fikrinizin ne önemi var vasat herifler. Sizin fikrinizin ne önemi var vasat kadınlar.”
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hazal kaya, ahmet hakan, netflix

Ahmet Hakan: Vasat bir herifin Hazal Kaya cevabı

08:17 08.03.2022
© Fotoğraf : InstagramHazal Kaya
Hazal Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© Fotoğraf : Instagram
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"Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısıyla tartışma yaratan ve oyuncu Hazal Kaya'nın da "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" diye yanıt verdiği Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Vasat bir herifin Hazal Kaya cevabı' başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Hakan, bugünkü yazısında da Netflix'te yayınlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya'nın kendisine yönelik "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" yanıtına cevap verdi.
Hakan, '“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 nedeni” diye bir yazı yazdım diye. Hazal Kaya’nın bana söylediği şu: "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif.” “Hazal Kaya’nın oyunculuğuna âşık olmamın beş nedeni” diye bir yazı yazsaydım. Galiba şöyle derdi: "Ne kadar da saygıdeğer fikirler ortaya koymuşsunuz doruktaki bey' ifadelerini kullandı.
"Doğrudur. Ben vasat biriyim" diyen Hakan, "Vasat olduğum için. Ortalama herkes gibi ben de Hazal Kaya’nın oyunculuğunu beğenmedim. Hatta nefret ettim" diye yazdı.
Hazal Kaya'nın cevabının sadece kendisini değil oyunculuğunu beğenmeyen herkesi hedef aldığını belirten Hakan, şöyle devam etti:
"Hazal Kaya’nın “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif” türü çirkinleşmesinin tek hedefi ben değilim aslında.
Hazal Kaya, benim şahsımda oyunculuğunu beğenmeyen, oyunculuğundan nefret eden, oyunculuğunu eleştiren herkesle ilgili genel düşüncesini ortaya koyuyor.
Yani o cümle şöyle de okunabilir:
“Sizin fikrinizin ne önemi var vasat herifler. Sizin fikrinizin ne önemi var vasat kadınlar.”
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