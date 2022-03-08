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https://tr.sputniknews.com/20220308/cinsel-istismar-davasinda-hapis-cezasi-alan-sanigin-oglu-adliyede-avukatinin-burnunu-kirdi-1054539531.html
Cinsel istismar davasında hapis cezası alan sanığın oğlu adliyede avukatının burnunu kırdı
Cinsel istismar davasında hapis cezası alan sanığın oğlu adliyede avukatının burnunu kırdı
İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde, kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan sanığın oğlu, müşteki çocuğun avukatı Mehmet Hakkı... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T19:39+0300
2022-03-08T19:39+0300
türkiye
sanık
avukat
saldırı
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Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.A. görülen duruşmada 15 yıl hapis cezası aldı. Duruşma çıkışı sanık M.A’nın oğlu M.E.A. adliye koridorunda müşteki avukatı Mehmet Hakkı Çezik’e yumruk ve tekmeyle saldırarak burnunu kırdı.Polis ve güvenlik memurları saldırganı gözaltına alarak nezarete götürdü. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Çezik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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sanık, avukat, saldırı

Cinsel istismar davasında hapis cezası alan sanığın oğlu adliyede avukatının burnunu kırdı

19:39 08.03.2022
© DHASanık
Sanık - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© DHA
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İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde, kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan sanığın oğlu, müşteki çocuğun avukatı Mehmet Hakkı Çezik’e saldırarak burnunu kırdı.
Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.A. görülen duruşmada 15 yıl hapis cezası aldı. Duruşma çıkışı sanık M.A’nın oğlu M.E.A. adliye koridorunda müşteki avukatı Mehmet Hakkı Çezik’e yumruk ve tekmeyle saldırarak burnunu kırdı.
Polis ve güvenlik memurları saldırganı gözaltına alarak nezarete götürdü. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Çezik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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