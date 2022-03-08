Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferine çıktı

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6 bin 988 misafir ve 2 bin 300 mürettebat kapasiteli dev geminin kendi Central Park'ı, buz pateni pisti, kumarhanesi, 19 yüzme havuzu, 20 restoranı ve 11 barının bulunduğu açıklanırken, yüzen otelin 362 metre uzunluğunda ve 64 metre genişliğinde olduğu belirtildi.