Türkiye
CANLI | ABD Dışişleri: Rusya’nın Ukrayna'daki biyolojik araştırma tesislerini ele geçirmesinden endişe ediyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220308/fenerbahce-baskani-ali-koc-ve-iki-oyuncu-pfdkye-sevk-edildi-1054543123.html
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve iki oyuncu PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve iki oyuncu PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu; Fenerbahçe Kulübünü, başkanı Ali Koç ile yönetici Selahattin Baki'yi ve sarı-lacivertli takımın oyuncuları İrfan... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T21:21+0300
2022-03-08T21:21+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fe385a488872160e7978bbae90db84ac.jpg
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, 6 Mart Pazar günü kulübün Twitter hesabındaki paylaşımda yer alan açıklama suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verdi.Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve Twitter hesabından paylaşımı suretiyle sportmenliğe aykırı hareketlerden dolayı da sarı-lacivertli takım, kurula gönderildi.Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin ise Trabzonspor maçındaki hakaretinden dolayı tedbirli olarak kurula sevki yönünde karar alındı.Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş aynı maçtaki hakareti, İrfan Can Kahveci de kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz, Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli şekilde PFDK'ye sevk edildi.Kurul, Süper Lig takımlarından Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor'u da kurula gönderme kararı aldı.Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kulübün görevlileri Onur Salmaz, Zülfinaz Vural'ın da PFDK'ye sevkine karar verildi.Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Eyüpspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor idarecisi Oktay Karadağ ve Beypiliç Boluspor futbolcusu Odise Roshi kurula gönderilenler arasında yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_a65468105191bd05a669c08f5aee0dce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali koç, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve iki oyuncu PFDK'ye sevk edildi

21:21 08.03.2022
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu; Fenerbahçe Kulübünü, başkanı Ali Koç ile yönetici Selahattin Baki'yi ve sarı-lacivertli takımın oyuncuları İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, 6 Mart Pazar günü kulübün Twitter hesabındaki paylaşımda yer alan açıklama suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verdi.
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve Twitter hesabından paylaşımı suretiyle sportmenliğe aykırı hareketlerden dolayı da sarı-lacivertli takım, kurula gönderildi.
Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin ise Trabzonspor maçındaki hakaretinden dolayı tedbirli olarak kurula sevki yönünde karar alındı.
Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş aynı maçtaki hakareti, İrfan Can Kahveci de kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.
Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz, Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli şekilde PFDK'ye sevk edildi.
Kurul, Süper Lig takımlarından Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor'u da kurula gönderme kararı aldı.
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kulübün görevlileri Onur Salmaz, Zülfinaz Vural'ın da PFDK'ye sevkine karar verildi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Eyüpspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor idarecisi Oktay Karadağ ve Beypiliç Boluspor futbolcusu Odise Roshi kurula gönderilenler arasında yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала