https://tr.sputniknews.com/20220308/sessiz-gecen-deprem-haftasinda-prof-okan-tuysuzun-yorumu-bizde-plan-cok-ama-uygulama-yok-1054511081.html

Sessiz geçen deprem haftasında Prof. Okan Tüysüz’ün yorumu: Bizde plan çok ama uygulama yok

Sessiz geçen deprem haftasında Prof. Okan Tüysüz’ün yorumu: Bizde plan çok ama uygulama yok

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Prof. Okan Tüysüz "Bizde plan çok, plandan bol ne var. Geçtiğimiz 22 yılın karnesine baktığımızda... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T02:33+0300

2022-03-08T02:33+0300

2022-03-08T02:33+0300

radyo

akşam postasi

deprem

atilla güner

istanbul

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Sessiz geçen deprem haftasında Prof. Okan Tüysüz’ün yorumu: Bizde plan çok ama uygulama yok Sessiz geçen deprem haftasında Prof. Okan Tüysüz’ün yorumu: Bizde plan çok ama uygulama yok

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nden Prof. Okan Tüysüz, Türkiye’de gündeme bile gelmeyen ‘deprem haftası’nı Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Tüysüz, “Yaklaşan depremle ilgili planlar uygulamaya geçemiyor. Bizde plan çok, plandan bol ne var. Bu felaketle karşılaşmaktansa bu felaketi önceden hazırlanarak en zararsız şekliyle atlatmak mümkün. Geçtiğimiz 22 yılın karnesine baktığımızda gelecek için çok iyimser olmanın da anlamı kalmıyor” dedi.Prof. Tüysüz’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Tatbikat yapılmalı'22 yıl önce Gölcük’te meydana gelen depremden bu yana Marmara Denizi içerisinde bir beklenti var. Bu deprem yarın, bir hafta sonra ya da 20 sene sonra.. Zamanını net olarak söylemek şansımız yok ama eğer biz görmezsek gelecek nesil illa ki görecektir. Bu felaketle karşılaşmaktansa bu felaketi önceden hazırlanarak en zararsız şekliyle atlatmak mümkün. Geçtiğimiz 22 yılın karnesine baktığımızda gelecek için çok iyimser olmanın da anlamı kalmıyor. Oturduğumuz binanın sağlamlığı elbette ki çok önemli ama depreme nerede yakalanacağınızı kimse söyleyemez dolayısıyla bu koşullara göre tatbikat yapmak gerekiyor ki depreme hazır olabilelim. Tahliye planı konusunda özellikle büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu planı var hatta tsunami kaçış yolları ya da deprem olduğu zaman hangi yollar tıkanacak gibi yol tıkanma analizleri var ama bunların çok büyük bir kısmı raporlarda kalıyor.'Rapor hazırlarken cevvaliz ama...'

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2022

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, аудио, deprem, atilla güner, istanbul