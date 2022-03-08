https://tr.sputniknews.com/20220308/tff-hakem-kadrosunu-yeniden-belirledi-cuneyt-cakir-ve-firat-aydinus-gibi-isimler-listeden-cikarildi-1054531447.html
TFF hakem kadrosunu yeniden belirledi: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimler listeden çıkarıldı
TFF hakem kadrosunu yeniden belirledi: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimler listeden çıkarıldı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T15:53+0300
2022-03-08T15:53+0300
2022-03-08T16:01+0300
hakem
spor
cüneyt çakır
fırat aydınus
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı.TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.Süper Lig hakemleriVAR hakemleri
https://tr.sputniknews.com/20220306/cuneyt-cakir-turkiyeden-ayrilacak-iddiasi-gelecek-sezon-suudi-arabistanda-gorev-yapacak-1054475255.html
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hakem, cüneyt çakır, fırat aydınus, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF hakem kadrosunu yeniden belirledi: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimler listeden çıkarıldı
15:53 08.03.2022 (güncellendi: 16:01 08.03.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı.
TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.
Süper Lig hakemleri
VAR hakemleri