https://tr.sputniknews.com/20220308/tff-hakem-kadrosunu-yeniden-belirledi-cuneyt-cakir-ve-firat-aydinus-gibi-isimler-listeden-cikarildi-1054531447.html

TFF hakem kadrosunu yeniden belirledi: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimler listeden çıkarıldı

TFF hakem kadrosunu yeniden belirledi: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimler listeden çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T15:53+0300

2022-03-08T15:53+0300

2022-03-08T16:01+0300

hakem

spor

cüneyt çakır

fırat aydınus

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı.TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.Süper Lig hakemleriVAR hakemleri

https://tr.sputniknews.com/20220306/cuneyt-cakir-turkiyeden-ayrilacak-iddiasi-gelecek-sezon-suudi-arabistanda-gorev-yapacak-1054475255.html

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hakem, cüneyt çakır, fırat aydınus, türkiye futbol federasyonu (tff)