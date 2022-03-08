https://tr.sputniknews.com/20220308/ulusal-zeytin-ve-zeytinyagi-konseyi-stoklarimiz-yeterli-1054535718.html

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi: Stoklarımız yeterli

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi: Stoklarımız yeterli

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Tan, Türkiye'de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun bulunduğunu belirterek, "Bu yıl yaklaşık 235 bin ton... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T17:37+0300

2022-03-08T17:37+0300

2022-03-08T17:42+0300

zeytinyağı

türkiye

stok

ihracat

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Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, Türkiye’nin zeytinyağı stokuna ilişkin yaptığı açıklamada, stokun yeterli olduğunu ifade etti.Zeytinyağının önemli bir değer olduğunu belirten Tan, “Yıllardan beri biz bunu savunuyoruz. Esasında sıvı yağların tamamının zeytinyağı olması için mücadele ediyoruz. Türkiye'de büyük alanların zeytincilik ile donatılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Sofralık zeytin rekoltemiz oldukça yüksek'Türkiye'de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun depolarda bulunduğunu aktaran Tan, şunları kaydetti: Tan, hem iç piyasadaki tüketime hem de ihracata yetecek kadar zeytinyağının mevcut olduğuna dikkat çekti.

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zeytinyağı, stok, ihracat