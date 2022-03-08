Türkiye
CANLI | OPCW'deki Rus temsilci: Moskova, Kiev rejiminin nefret eylemlerini engelleyerek çok sayıda hayat kurtardı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220308/ulusal-zeytin-ve-zeytinyagi-konseyi-stoklarimiz-yeterli-1054535718.html
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi: Stoklarımız yeterli
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi: Stoklarımız yeterli
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Tan, Türkiye'de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun bulunduğunu belirterek, "Bu yıl yaklaşık 235 bin ton... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T17:37+0300
2022-03-08T17:42+0300
zeytinyağı
türkiye
stok
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054535629_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_14417dc5d55bcb066c7610a6078e1fa2.jpg
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, Türkiye’nin zeytinyağı stokuna ilişkin yaptığı açıklamada, stokun yeterli olduğunu ifade etti.Zeytinyağının önemli bir değer olduğunu belirten Tan, “Yıllardan beri biz bunu savunuyoruz. Esasında sıvı yağların tamamının zeytinyağı olması için mücadele ediyoruz. Türkiye'de büyük alanların zeytincilik ile donatılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Sofralık zeytin rekoltemiz oldukça yüksek'Türkiye'de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun depolarda bulunduğunu aktaran Tan, şunları kaydetti: Tan, hem iç piyasadaki tüketime hem de ihracata yetecek kadar zeytinyağının mevcut olduğuna dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220308/erdogan-failin-indirim-almaya-yonelik-davranislari-indirim-sebebi-olarak-dikkate-alinmayacak-1054528954.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054535629_29:0:1736:1280_1920x0_80_0_0_d7a3e85387c5f0825fd3de3a8bf4156c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zeytinyağı, stok, ihracat

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi: Stoklarımız yeterli

17:37 08.03.2022 (güncellendi: 17:42 08.03.2022)
© PixabayZeytin yağı
Zeytin yağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© Pixabay
Abone olGoogle news
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Tan, Türkiye'de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun bulunduğunu belirterek, "Bu yıl yaklaşık 235 bin ton zeytinyağı üretimi yaptık. Geçen seneden devir stokla 270- 280 bin ton civarında elimizde zeytinyağı var" dedi.
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, Türkiye’nin zeytinyağı stokuna ilişkin yaptığı açıklamada, stokun yeterli olduğunu ifade etti.
Zeytinyağının önemli bir değer olduğunu belirten Tan, “Yıllardan beri biz bunu savunuyoruz. Esasında sıvı yağların tamamının zeytinyağı olması için mücadele ediyoruz. Türkiye'de büyük alanların zeytincilik ile donatılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sofralık zeytin rekoltemiz oldukça yüksek'

Türkiye'de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun depolarda bulunduğunu aktaran Tan, şunları kaydetti:
“Bu yıl yaklaşık 235 bin ton zeytinyağı üretimi yaptık. Geçen seneden devir stokla 270- 280 bin ton civarında elimizde zeytinyağı var. Sofralık zeytin rekoltemiz oldukça yüksek. Diğer bitkisel yağlardaki sıkıntı belki sofralık zeytinden zeytinyağına dönüşü de getirebilir. Bizim bilançomuza baktığımızda ortalama iç tüketimimiz kişi başına 2 kilogram olduğuna göre toplam 160-170 bin ton civarındadır."
Tan, hem iç piyasadaki tüketime hem de ihracata yetecek kadar zeytinyağının mevcut olduğuna dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok
8 Mart, 14:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала