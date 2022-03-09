https://tr.sputniknews.com/20220309/56-bin-liralik-araca-1-milyon-lira-teklif-etti-kazandigi-ihalenin-iptalini-istiyor-1054560753.html

56 bin liralık araca 1 milyon lira teklif etti, kazandığı ihalenin iptalini istiyor

56 bin liralık araca 1 milyon lira teklif etti, kazandığı ihalenin iptalini istiyor

Adıyaman'da icradan araç satım ihalesine Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden katılan ve 100 bin liralık teklifine yanlışlıkla 1 "sıfır" fazla... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T13:22+0300

2022-03-09T13:22+0300

2022-03-09T13:22+0300

türkiye

avukat

otomobil

uyap

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Adıyaman İcra Dairesi Müdürlüğü, borçlu bir kişi ve şirket adına kayıtlı hafif ticari aracın satımı için ihale açtı.Kars'ta görev yapan ve 27 Şubat'taki ihaleye UYAP üzerinden katılan Ahmet T, 56 bin lira başlangıç bedeli olarak belirlenen araç için 100 bin lira teklif vermek istedi.Elektronik ortamdaki ihale teklifine fazladan bir 'sıfır' ekleyen ve 1 milyon yazan Ahmet T, başka tekliflere gerek kalmadan ihaleyi kazandı.Yaptığı yanlışlığın farkına varan Ahmet T, hatasını düzeltmek istese de 'elektronik ortamda yapılan ihaleye sunulan bedelin değiştirilemeyeceğinin' belirtilmesi üzerine, ihalenin feshi için avukatı aracılığıyla Adıyaman İcra Hukuk Mahkemesinde dava açtı.'İhalenin fesih davası açılabilir'Ahmet T'nin avukatı Ümit Taş, müvekkilinin 2014 model hafif ticari için hatalı teklifte bulunduğunu ve ihalenin iptali için dava açtıklarını belirtti.100 bin lira teklif vermek isterken yanlışlıkla fazladan sıfır eklemenin olası bir durum olduğunu dile getiren Taş, şöyle konuştu:Bu tür ihalelere giren vatandaşlara uyarıda bulunan Taş, icradan ihaleye çıkarılan araçların piyasa fiyatlarının altında satıldığını, elektronik ortamda teklif verirken rakamlara çok dikkat edilmesi gerektiğini, sisteme rakam girildikten sonra geri dönüşün olmadığını kaydetti.

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