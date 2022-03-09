https://tr.sputniknews.com/20220309/ali-erbasa-hakaret-suclamasiyla-11-avukatin-yargilandigi-davanin-dosyasi-savciya-verildi-1054567663.html

Ali Erbaş'a 'hakaret' suçlamasıyla 11 avukatın yargılandığı davanın dosyası savcıya verildi

Ali Erbaş'a 'hakaret' suçlamasıyla 11 avukatın yargılandığı davanın dosyası savcıya verildi

Dönemin Ankara Baro Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 avukatın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T15:42+0300

2022-03-09T15:42+0300

2022-03-09T15:42+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

dava

avukat

hutbe

açıklama

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020 tarihindeki Cuma hutbesinin içeriğiyle ilgili Ankara Barosu'nun yaptığı açıklama nedeniyle dönemin Ankara Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Adalet Bakanlığı'nın izni ile yapılan soruşturma sonunda dava açıldı. Erinç Sağkan ve o dönem Ankara Barosu Genel Sekreteri olan Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı bazı Avrupa ülke temsilcileri de takip etti.Tutuksuz sanık Aşkın Demir, dönemin Ankara Barosu yönetiminde olduğunu, imza attığı metnin ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği dile getirerek, "Alevi inancına sahip bir vatandaşım. Vergi veriyorum. Diyanet sahip olduğum inancı 'sapkınlık' olarak görmektedir. Bu uygulama 100 yıldır devam ediyor. Cumhuriyetin kurulmasından sonra da değişen bir şey olmadı. Çorum, Sivas ve Maraş olayları bunun göstergesidir" dedi. Sanık Cem Aksu da bir önceki celsede diğer sanıkların gerekli savunmaları yaptıklarını, arkadaşlarının beyanlarına katıldığını belirterek beraatini istedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın avukatı ise sanık Aşkın Demir’in beyanlarına katılmadıklarını belirterek, "Bize göre Alevilik sapkınlık değildir. Bu yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmalıyız. Yaptıkları açıklama suçtur, cezasız kalmaması lazım. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.Mahkeme heyeti, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın suçtan zarar gördüğü için davaya katılan olarak kabulüne, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüzel kişilik olarak davaya katılma talebinin reddine ve dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20220219/diyanet-isleri-baskani-erbas-islamofobi-kelimesinin-olusmasinin-yanlis-oldugunu-soyluyorum-1054031777.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, dava, avukat, hutbe, açıklama