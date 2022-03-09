https://tr.sputniknews.com/20220309/anadolu-genclik-dernegi-cumhurbaskanligi-tarafindan-asilan-israil-bayraklarini-atese-verdi-1054556915.html

Anadolu Gençlik Derneği, Cumhurbaşkanlığı tarafından asılan İsrail bayraklarını ateşe verdi

Anadolu Gençlik Derneği, Cumhurbaşkanlığı tarafından asılan İsrail bayraklarını ateşe verdi

Anadolu Gençlik Derneği, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Ankara ziyareti öncesi Cumhurbaşkanlığı protokolü tarafından asılan İsrail bayraklarını indirerek... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:48+0300

2022-03-09T11:48+0300

2022-03-09T11:48+0300

türkiye

isaac herzog

israil

bayrak

anadolu gençlik derneği (agd)

ankara

cumhurbaşkanlığı

eylem

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 9-10 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret edecek.Herzog-Erdoğan görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Yine görüşmelerde enerji iş birliğinin de ön plana çıkması bekleniyor.Bu kapsamda Ankara’ya gelecek Herzog için protokol yoluna İsrail bayrakları asıldı.Asılan bayraklar, Milli Görüş’ün gençlik örgütü Anadolu Gençlik Derneği üyeleri tarafından indirilerek ateşe verildi.Görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan dernek, "Herkes davasına yakışanı yapar. İsrail ile örtünen çıplak kalır" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220305/israil-cumhurbaskani-herzog-cumhurbaskani-erdoganin-davetlisi-olarak-turkiyeye-geliyor-1054460773.html

türkiye

israil

ankara

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isaac herzog, israil, bayrak, anadolu gençlik derneği (agd), ankara, cumhurbaşkanlığı, eylem