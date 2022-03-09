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Anadolu Gençlik Derneği, Cumhurbaşkanlığı tarafından asılan İsrail bayraklarını ateşe verdi
Anadolu Gençlik Derneği, Cumhurbaşkanlığı tarafından asılan İsrail bayraklarını ateşe verdi
Anadolu Gençlik Derneği, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Ankara ziyareti öncesi Cumhurbaşkanlığı protokolü tarafından asılan İsrail bayraklarını indirerek... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T11:48+0300
2022-03-09T11:48+0300
türkiye
isaac herzog
israil
bayrak
anadolu gençlik derneği (agd)
ankara
cumhurbaşkanlığı
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 9-10 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret edecek.Herzog-Erdoğan görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Yine görüşmelerde enerji iş birliğinin de ön plana çıkması bekleniyor.Bu kapsamda Ankara’ya gelecek Herzog için protokol yoluna İsrail bayrakları asıldı.Asılan bayraklar, Milli Görüş’ün gençlik örgütü Anadolu Gençlik Derneği üyeleri tarafından indirilerek ateşe verildi.Görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan dernek, "Herkes davasına yakışanı yapar. İsrail ile örtünen çıplak kalır" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220305/israil-cumhurbaskani-herzog-cumhurbaskani-erdoganin-davetlisi-olarak-turkiyeye-geliyor-1054460773.html
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isaac herzog, israil, bayrak, anadolu gençlik derneği (agd), ankara, cumhurbaşkanlığı, eylem

Anadolu Gençlik Derneği, Cumhurbaşkanlığı tarafından asılan İsrail bayraklarını ateşe verdi

11:48 09.03.2022
© Fotoğraf : AGDAnadolu Gençlik Derneği, Cumhurbaşkanlığı tarafından asılan İsrail bayraklarını ateşe verdi
Anadolu Gençlik Derneği, Cumhurbaşkanlığı tarafından asılan İsrail bayraklarını ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© Fotoğraf : AGD
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Anadolu Gençlik Derneği, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Ankara ziyareti öncesi Cumhurbaşkanlığı protokolü tarafından asılan İsrail bayraklarını indirerek ateşe verdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 9-10 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret edecek.
Herzog-Erdoğan görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Yine görüşmelerde enerji iş birliğinin de ön plana çıkması bekleniyor.
Bu kapsamda Ankara’ya gelecek Herzog için protokol yoluna İsrail bayrakları asıldı.
Asılan bayraklar, Milli Görüş’ün gençlik örgütü Anadolu Gençlik Derneği üyeleri tarafından indirilerek ateşe verildi.
Görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan dernek, "Herkes davasına yakışanı yapar. İsrail ile örtünen çıplak kalır" ifadelerini kullandı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2022
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor
5 Mart, 20:43
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