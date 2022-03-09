Filistin'den yola çıkan 'Leylek Jonas' İstanbul'da

© DHA Bu alanlar onlar için besin kaynağı gibi. Burada enerji depolayıp kilometrelerce yol kat edebiliyorlar. 'Yaren' leylek var bilinen. Onda verici yok. Adem amcayla buluşunca o olduğunu anlıyoruz. 2 gün önce o geldi. Onun yavrusu var '5 Numara' o şu anda Sudan'da. Sürü kalabalık. Arazi çok yaklaşmaya uygun değil sürüyü fotoğrafladık ama 'Jonas'ı göremedik. Göremesek de verici sinyalinden buralarda olduğu biliniyor" diye konuştu. Uygulama üzerinde 'Leylek Jonas'ın şimdiye kadar 11 ülkede 6845 kilometre yol kat ettiği görülüyor.