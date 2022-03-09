https://tr.sputniknews.com/20220309/guney-koreliler-devlet-baskanligi-secimi-icin-sandik-basinda-1054554080.html
Güney Koreliler devlet başkanlığı seçimi için sandık başında
Güney Koreliler devlet başkanlığı seçimi için sandık başında
Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 44 milyon seçmenin bulunduğu Güney Kore'de, yerel saatle 06.00'da itibarıyla oy... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T10:23+0300
2022-03-09T10:23+0300
2022-03-09T10:25+0300
güney kore
seçim
sandık
demokratik parti
yoon seok-youl
lee jae-yong
halkın gücü partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054554159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1e1fee3c3fd7a3f3ec0109a5a6f6967.jpg
Kovid-19 önlemleri kapsamında maske takan seçmenler, oy merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Seçmenlerden, oy vermeden önce eldiven takmaları ve el antiseptiği kullanmaları isteniyor. Ülkenin bir sonraki devlet başkanı olmak için 10 kişinin yarıştığı seçimi kazanan aday, mayısta göreve başlayacak. Seçim anketleri, yarışın iktidardaki Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung ile ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Seok-youl arasında geçeceğini gösteriyor. Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerinde yarışmak için Ulusal Seçim Komisyonu'na 14 aday başvurmuştu. Ülkede 2020'de yapılan değişiklikle 19 olan seçmen yaşı, 18'e indirilmişti. Seçimden galip çıkan aday, tek dönemde 5 yıl devlet başkanlığı yapabilecek.
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054554159_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_3de9d4a360c067b45db236cc4a49070f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney kore, seçim, sandık, demokratik parti, yoon seok-youl , lee jae-yong, halkın gücü partisi
Güney Koreliler devlet başkanlığı seçimi için sandık başında
10:23 09.03.2022 (güncellendi: 10:25 09.03.2022) Abone ol
Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 44 milyon seçmenin bulunduğu Güney Kore'de, yerel saatle 06.00'da itibarıyla oy kullanabiliyor.
Kovid-19 önlemleri kapsamında maske takan seçmenler, oy merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Seçmenlerden, oy vermeden önce eldiven takmaları ve el antiseptiği kullanmaları isteniyor.
Ülkenin bir sonraki devlet başkanı olmak için 10 kişinin yarıştığı seçimi kazanan aday, mayısta göreve başlayacak.
Seçim anketleri, yarışın iktidardaki Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung ile ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Seok-youl arasında geçeceğini gösteriyor.
Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerinde yarışmak için Ulusal Seçim Komisyonu'na 14 aday başvurmuştu.
Ülkede 2020'de yapılan değişiklikle 19 olan seçmen yaşı, 18'e indirilmişti. Seçimden galip çıkan aday, tek dönemde 5 yıl devlet başkanlığı yapabilecek.