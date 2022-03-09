https://tr.sputniknews.com/20220309/israil-genelkurmay-baskanindan-bahreyne-surpriz-ziyaret-1054577897.html
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Bahreyn'e sürpriz ziyaret
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Bahreyn'e sürpriz ziyaret
İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kohavi'nin sürpriz ziyaret kapsamında ilk kez Bahreyn'e geldiği bildirildi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T21:39+0300
2022-03-09T21:39+0300
2022-03-09T21:39+0300
dünya
israil
ziyaret
bahreyn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104091/60/1040916022_0:45:1200:720_1920x0_80_0_0_171110443c9180bbe36f199b11af8411.jpg
Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kohavi'yi başkent Manama yakınlarındaki Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nda mevkidaşı Ziyab bin Sakr el-Nuaymi karşıladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada Kohavi'nin Bahreyn ziyareti "tarihi" olarak nitelendirildi.Açıklamada, Kohavi'nin, Nuaymi ve Bahreyn Yüksek Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ulusal Güvenlik Müşteşarı Nasır bin Hamed Al Halife ile bir araya geldiği aktarıldı, ancak görüşmeye dair ayrıntı verilmedi.Bahreyn'e ilk defa ziyarette bulunan Kohavi'ye İsrail Strateji Kurulu ve Üçüncü Daire Başkanı Tal Kalman ile Dış İlişkiler Daire Başkanı Avi Davrin'in de aralarında bulunduğu askeri yetkililerin eşlik ettiği belirtildi.Önceden kamuoyuna duyurulmayan ziyaret kapsamında Kohavi'nin Bahreyn ordusundan yetkililerin yanı sıra ABD 5'inci Filosu Komutanı Amiral Charles Cooper ile görüşmesi bekleniyor.İsrailli yetkililerin Bahreyn'e ziyaretleriİsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.Anlaşmanın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ilk kez 30 Eylül 2021'de Bahreyn'e gitmişti.İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 2 Şubat'ta, İsrail Başbakanı Naftali Bennett de 14 Şubat'ta Bahreyn'e resmi ziyarette bulunmuştu.Bennett, ziyareti sırasında Kral Hamed bin İsa Al Halife ve diğer Bahreynli yetkililerle görüşmüştü.
israil
bahreyn
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104091/60/1040916022_92:0:1109:763_1920x0_80_0_0_396ff0224241ac1440740357803c0a7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, ziyaret, bahreyn
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Bahreyn'e sürpriz ziyaret
Abone ol
İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kohavi'nin sürpriz ziyaret kapsamında ilk kez Bahreyn'e geldiği bildirildi.
Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kohavi'yi başkent Manama yakınlarındaki Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nda mevkidaşı Ziyab bin Sakr el-Nuaymi karşıladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada Kohavi'nin Bahreyn ziyareti "tarihi" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, Kohavi'nin, Nuaymi ve Bahreyn Yüksek Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ulusal Güvenlik Müşteşarı Nasır bin Hamed Al Halife ile bir araya geldiği aktarıldı, ancak görüşmeye dair ayrıntı verilmedi.
Bahreyn'e ilk defa ziyarette bulunan Kohavi'ye İsrail Strateji Kurulu ve Üçüncü Daire Başkanı Tal Kalman ile Dış İlişkiler Daire Başkanı Avi Davrin'in de aralarında bulunduğu askeri yetkililerin eşlik ettiği belirtildi.
Önceden kamuoyuna duyurulmayan ziyaret kapsamında Kohavi'nin Bahreyn ordusundan yetkililerin yanı sıra ABD 5'inci Filosu Komutanı Amiral Charles Cooper ile görüşmesi bekleniyor.
İsrailli yetkililerin Bahreyn'e ziyaretleri
İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
Anlaşmanın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ilk kez 30 Eylül 2021'de Bahreyn'e gitmişti.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 2 Şubat'ta, İsrail Başbakanı Naftali Bennett de 14 Şubat'ta Bahreyn'e resmi ziyarette bulunmuştu.
Bennett, ziyareti sırasında Kral Hamed bin İsa Al Halife ve diğer Bahreynli yetkililerle görüşmüştü.