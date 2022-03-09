https://tr.sputniknews.com/20220309/kar-basladi-meteorolojiden-istanbula-uyari-1054551479.html

Kar başladı: Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı

Kar başladı: Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı

İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarıda bulundu. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T07:59+0300

2022-03-09T07:59+0300

2022-03-09T07:59+0300

türkiye

hava durumu

kar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053119235_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f1f34b2c1e99e5b4192daf89361a2e62.jpg

Karayolları ekipleri, Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Bölgede kar yağışının gece saatlerinde de sürmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın’ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum’un güneyi, Kars, Ağrı, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hava durumu, kar