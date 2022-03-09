https://tr.sputniknews.com/20220309/kar-basladi-meteorolojiden-istanbula-uyari-1054551479.html
Kar başladı: Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı
Kar başladı: Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı
İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarıda bulundu. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T07:59+0300
2022-03-09T07:59+0300
2022-03-09T07:59+0300
türkiye
hava durumu
kar
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Karayolları ekipleri, Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Bölgede kar yağışının gece saatlerinde de sürmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın’ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum’un güneyi, Kars, Ağrı, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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hava durumu, kar
Kar başladı: Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı
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İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarıda bulundu.
Karayolları ekipleri, Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Bölgede kar yağışının gece saatlerinde de sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın’ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum’un güneyi, Kars, Ağrı, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.