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https://tr.sputniknews.com/20220309/sinema-elestirmeni-murat-ozer-hayatini-kaybetti-1054571785.html
Sinema eleştirmeni Murat Özer hayatını kaybetti
Sinema eleştirmeni Murat Özer hayatını kaybetti
Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer hayatını kaybetti. Acı haber, Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) resmi Twitter hesabından duyuruldu. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T17:31+0300
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sinema
yaşam
sinema yazarları derneği siyad
eleştirmen
ölüm
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Ünlü sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer yaşamını yitirdi. Özer'in ölüm haberini, Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) resmi Twitter hesabından duyuruldu.Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
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sinema, sinema yazarları derneği siyad, eleştirmen, ölüm

Sinema eleştirmeni Murat Özer hayatını kaybetti

17:31 09.03.2022 (güncellendi: 17:35 09.03.2022)
© SİYADMurat Özer
Murat Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© SİYAD
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Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer hayatını kaybetti. Acı haber, Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) resmi Twitter hesabından duyuruldu.
Ünlü sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer yaşamını yitirdi. Özer'in ölüm haberini, Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) resmi Twitter hesabından duyuruldu.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun."
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