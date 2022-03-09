https://tr.sputniknews.com/20220309/teklif-kabul-edildi-bir-universitenin-adi-degisti-bir-yeni-universite-kuruluyor-1054554499.html

Teklif kabul edildi: Bir üniversitenin adı değişti, bir yeni üniversite kuruluyor

Teklif kabul edildi: Bir üniversitenin adı değişti, bir yeni üniversite kuruluyor

Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Buna göre, 1... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T10:36+0300

2022-03-09T10:36+0300

2022-03-09T10:36+0300

türkiye

üniversite

istanbul ayvansaray üniversitesi

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Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alındı.Kabul edilen teklife göre, "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi"nin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirildi. Ayrıca, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kurulmasına karar verildi. Bu üniversite, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulundan oluşacak.

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üniversite, istanbul ayvansaray üniversitesi