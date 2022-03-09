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https://tr.sputniknews.com/20220309/teklif-kabul-edildi-bir-universitenin-adi-degisti-bir-yeni-universite-kuruluyor-1054554499.html
Teklif kabul edildi: Bir üniversitenin adı değişti, bir yeni üniversite kuruluyor
Teklif kabul edildi: Bir üniversitenin adı değişti, bir yeni üniversite kuruluyor
Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Buna göre, 1... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T10:36+0300
2022-03-09T10:36+0300
türkiye
üniversite
istanbul ayvansaray üniversitesi
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Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alındı.Kabul edilen teklife göre, "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi"nin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirildi. Ayrıca, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kurulmasına karar verildi. Bu üniversite, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulundan oluşacak.
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üniversite, istanbul ayvansaray üniversitesi

Teklif kabul edildi: Bir üniversitenin adı değişti, bir yeni üniversite kuruluyor

10:36 09.03.2022
© AAÜniversitelerde boş kontenjan
Üniversitelerde boş kontenjan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Buna göre, 1 üniversitenin adı değişti ve 1 üniversitenin kurulmasına karar verildi.
Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alındı.
Kabul edilen teklife göre, "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi"nin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirildi.
Ayrıca, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kurulmasına karar verildi.
Bu üniversite, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulundan oluşacak.
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