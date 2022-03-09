https://tr.sputniknews.com/20220309/tiger-woodsun-adi-sohretler-muzesine-girecek-1054574826.html

Tiger Woods'un adı Şöhretler Müzesi'ne girecek

Tiger Woods'un adı Şöhretler Müzesi'ne girecek

Dünyaca ünlü ABD'li sporcu Tiger Woods, Dünya Golf Şöhretler Müzesi'nde (Hall of Fame) yerini alacak. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T18:56+0300

2022-03-09T18:56+0300

2022-03-09T18:58+0300

tiger woods

spor

golf

müze

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Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliği'nden (PGA) yapılan açıklamaya göre, Florida eyaletindeki PGA Genel Merkezi'nde 10 Mart Perşembe günü düzenlenecek törenle, 46 yaşındaki golfçü Şöhretler Müzesi'ne kabul edilecek.Golfün büyük turnuvalarından 15 kez zaferle ayrılarak ABD'li Jack Nicklaus'un (18) ardından en başarılı ikinci isim olan Woods, PGA Tur'da ise en fazla turnuva galibiyeti (82) alan golfçü unvanını ABD'li Sam Snead ile paylaşıyor.En çok gelir elde eden sporcular arasında yer alan ve son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşayan Tiger Woods, son olarak geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden iyileşme süreci nedeniyle bir süredir turnuvalara katılamıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210408/tigerWoodsun-asiri-hiz-nedeniyle-kaza-yaptigi-belirlendi-1044221107.html

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tiger woods, golf, müze