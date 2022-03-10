https://tr.sputniknews.com/20220310/bakan-soylu-sehitlerimizin-kani-yerde-kalmadi-1054616474.html
Bakan Soylu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Bakan Soylu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T21:11+0300
2022-03-10T21:11+0300
2022-03-10T21:16+0300
türkiye
süleyman soylu
polis
şanlıurfa
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldı.Olayda ağır yaralanan bir komiser yardımcısıyla bir polis memuru, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerine yer verdi.
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süleyman soylu, polis, şanlıurfa
Bakan Soylu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
21:11 10.03.2022 (güncellendi: 21:16 10.03.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldı.
Olayda ağır yaralanan bir komiser yardımcısıyla bir polis memuru, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerine yer verdi.