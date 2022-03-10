https://tr.sputniknews.com/20220310/bakan-soylu-sehitlerimizin-kani-yerde-kalmadi-1054616474.html

Bakan Soylu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Bakan Soylu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

süleyman soylu

polis

şanlıurfa

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldı.Olayda ağır yaralanan bir komiser yardımcısıyla bir polis memuru, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerine yer verdi.

türkiye

şanlıurfa

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süleyman soylu, polis, şanlıurfa