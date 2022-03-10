https://tr.sputniknews.com/20220310/hububat-ve-bakliyattaki-uretim-acigi-atil-tarim-arazilerinin-kullanimiyla-kapanacak-1054599108.html

Hububat ve bakliyattaki üretim açığı atıl tarım arazilerinin kullanımıyla kapanacak

Hububat ve bakliyattaki üretim açığı atıl tarım arazilerinin kullanımıyla kapanacak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru fasulye, kırmızı mercimek ve nohuttaki üretim açığının nadas alanlarında baklagiller... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T13:27+0300

2022-03-10T13:27+0300

2022-03-10T13:27+0300

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tzob

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

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Ülke olarak geçilen zor süreçten en fazla etkilenen alanın tarım sektörü olduğuna işaret eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Son günlerde etkisini daha fazla yaşadığımız uluslararası kriz nedeniyle özellikle ithalata bağımlı olduğumuz ürünlerde fiyatlar olağanüstü artmaya devam etmektedir. Yeterli üretim yapamadığımız temel gıda maddelerinde, dünyada yaşanan ani gelişmelerden etkilenme düzeyimiz bugün olduğu gibi her zaman fazla olacaktır" dedi.Bayraktar, yaşanacak her kötü ihtimale karşı ülke kaynaklarının sonuna kadar kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, üretimin artırılmasından başka çare olmadığını söyledi.Bu yıl artan fiyatlar sebebiyle üreticilerin zorlandığını vurgulayan Bayraktar, vatandaşların yükselen fiyatlardan dolayı da kış meyvelerini yeterince tüketemediğini dile getirdi.Bayraktar, tarımda milli seferberlik ilan edilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:Atıl arazilerde ekime yönelik hibeye destekÜlkede işlenen uzun ömürlü bitki alanının 23 milyon 446 bin hektar olduğu bilgisini veren Bayraktar, toplam alanın 3 milyon hektarının nadas bölgesi olduğunu dile getirdi.Bayraktar, işlenen alanın 15 milyon 122 bin hektarının Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:Boş, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerin, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Ülkemizde tarım yapılabildiği halde nadasa bırakılmış 2021 yılı itibarıyla 3 milyon hektar alan ve 2 milyon 940 bin hektar atıl tarım arazisi ile toplam 5 milyon 940 bin hektar tarım alanında, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde ekim seferberliği başlatıldığını kabul etmek istiyoruz. Bu alanlarda ithalata bağımlı olduğumuz hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu ürünler üreten çiftçilere proje toplam bedelinin azami yüzde 75'ine kadar hibe desteği vermek geç kalınmış olsa da oldukça yerinde bir karardır. Bununla birlikte, hayvancılık sektörümüzün içinde bulunduğu sıkıntılı durum dikkate alınarak, yem bitkisi üretimimizin artırılmasına yönelik teşvik edici önlemlerin de söz konusu uygulamaya dahil edilmesi gerekmektedir." dedi.'Üreticiye garanti verilmeli'Bayraktar, bahar ekilişlerinin başlayacağını anımsatarak şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220309/istanbul-ziraat-odasi-baskani-15-20-gun-sonra-aycicek-yagi-fiyatlari-dusecek-1054553180.html

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türkiye, ekonomi, hububat, bakliyat, tarım, tzob, türkiye ziraat odaları birliği (tzob)