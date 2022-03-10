https://tr.sputniknews.com/20220310/isid-oldurulen-kureysinin-yerine-yeni-lider-secti-1054620916.html

IŞİD, öldürülen Kureyşi'nin yerine yeni 'lider' seçti

IŞİD, öldürülen Kureyşi'nin yerine yeni 'lider' seçti

IŞİD, ABD tarafından şubat ayında düzenlenen operasyonda öldürülen Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin yerine yeni bir 'lider' seçildiğini duyurdu... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T22:35+0300

2022-03-10T22:35+0300

2022-03-10T22:35+0300

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suriye

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IŞİD, liderleri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti.ABD Başkanı Joe Biden, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Silahlı kuvvetlerimizin becerisi ve cesareti sayesinde, IŞİD lideri Ebu İbrahim Haşimi el Kureyşi'yi sahadan kaldırdık" demişti.Telegram'da IŞİD'e yakın kanallardan yayımlanan ses kaydında, Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu.ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı.

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