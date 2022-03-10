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https://tr.sputniknews.com/20220310/isid-oldurulen-kureysinin-yerine-yeni-lider-secti-1054620916.html
IŞİD, öldürülen Kureyşi'nin yerine yeni 'lider' seçti
IŞİD, öldürülen Kureyşi'nin yerine yeni 'lider' seçti
IŞİD, ABD tarafından şubat ayında düzenlenen operasyonda öldürülen Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin yerine yeni bir 'lider' seçildiğini duyurdu... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T22:35+0300
2022-03-10T22:35+0300
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IŞİD, liderleri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti.ABD Başkanı Joe Biden, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Silahlı kuvvetlerimizin becerisi ve cesareti sayesinde, IŞİD lideri Ebu İbrahim Haşimi el Kureyşi'yi sahadan kaldırdık" demişti.Telegram'da IŞİD'e yakın kanallardan yayımlanan ses kaydında, Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu.ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı.
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işid, islami cihad, suriye

IŞİD, öldürülen Kureyşi'nin yerine yeni 'lider' seçti

22:35 10.03.2022
© AAEbu Hasan el Haşimi el Kureşi
Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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IŞİD, ABD tarafından şubat ayında düzenlenen operasyonda öldürülen Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin yerine yeni bir 'lider' seçildiğini duyurdu. Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi geçirildi.
IŞİD, liderleri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti.
ABD Başkanı Joe Biden, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Silahlı kuvvetlerimizin becerisi ve cesareti sayesinde, IŞİD lideri Ebu İbrahim Haşimi el Kureyşi'yi sahadan kaldırdık" demişti.

Telegram'da IŞİD'e yakın kanallardan yayımlanan ses kaydında, Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.
Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu.
ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı.
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