https://tr.sputniknews.com/20220310/kar-nedeniyle-yuksek-hizli-tren-sefer-sayisi-artirildi-1054620021.html

Kar nedeniyle yüksek hızlı tren sefer sayısı artırıldı

Kar nedeniyle yüksek hızlı tren sefer sayısı artırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, yoğun kar yağışı nedeni ile Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki yüksek hızlı... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T22:14+0300

2022-03-10T22:14+0300

2022-03-10T22:15+0300

türkiye

yüksek hızlı tren (yht)

kar yağışı

sefer

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TCDD Genel Müdürü Hazan Pezük, yaşanan yoğun kar yağışı nedeni ile artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki YHT seferlerinin artırıldığını bildirdi. Pezük, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Ankara-İstanbul arasına 6; Ankara-Konya arasına 4 adet ek sefer konulduğunu duyurdu.YHT ek seferlerinin bilgileri şöyle:“Ankara-İstanbul hattında 11-12-13 Mart tarihlerindeAnkara’dan saat 08.15’te, İstanbul’dan 14.05’te;Ankara-Konya hattında ise 11 ve 13 Mart tarihlerindeAnkara’dan saat 14.50, Konya’dan saat 15.35’te hareket edecek.”

türkiye

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yüksek hızlı tren (yht), kar yağışı, sefer