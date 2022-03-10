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Kar nedeniyle yüksek hızlı tren sefer sayısı artırıldı
Kar nedeniyle yüksek hızlı tren sefer sayısı artırıldı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, yoğun kar yağışı nedeni ile Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki yüksek hızlı... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T22:14+0300
2022-03-10T22:15+0300
türkiye
yüksek hızlı tren (yht)
kar yağışı
sefer
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TCDD Genel Müdürü Hazan Pezük, yaşanan yoğun kar yağışı nedeni ile artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki YHT seferlerinin artırıldığını bildirdi. Pezük, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Ankara-İstanbul arasına 6; Ankara-Konya arasına 4 adet ek sefer konulduğunu duyurdu.YHT ek seferlerinin bilgileri şöyle:“Ankara-İstanbul hattında 11-12-13 Mart tarihlerindeAnkara’dan saat 08.15’te, İstanbul’dan 14.05’te;Ankara-Konya hattında ise 11 ve 13 Mart tarihlerindeAnkara’dan saat 14.50, Konya’dan saat 15.35’te hareket edecek.”
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yüksek hızlı tren (yht), kar yağışı, sefer

Kar nedeniyle yüksek hızlı tren sefer sayısı artırıldı

22:14 10.03.2022 (güncellendi: 22:15 10.03.2022)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanHızlı tren - YHT seferleri –
Hızlı tren - YHT seferleri – - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, yoğun kar yağışı nedeni ile Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki yüksek hızlı tren (YHT) sefer sayısının artırıldığını açıkladı.
TCDD Genel Müdürü Hazan Pezük, yaşanan yoğun kar yağışı nedeni ile artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki YHT seferlerinin artırıldığını bildirdi. Pezük, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Ankara-İstanbul arasına 6; Ankara-Konya arasına 4 adet ek sefer konulduğunu duyurdu.
YHT ek seferlerinin bilgileri şöyle:
“Ankara-İstanbul hattında 11-12-13 Mart tarihlerinde
Ankara’dan saat 08.15’te, İstanbul’dan 14.05’te;
Ankara-Konya hattında ise 11 ve 13 Mart tarihlerinde
Ankara’dan saat 14.50, Konya’dan saat 15.35’te hareket edecek.”
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