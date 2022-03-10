https://tr.sputniknews.com/20220310/tua-baskani-uzay-sistemleri-olmazsa-turkiyenin-savunma-sanayisinde-yaptigi-yatirimlar-eksik-kalir-1054596676.html

TUA Başkanı: Uzay sistemleri olmazsa Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı yatırımlar eksik kalır

TUA Başkanı: Uzay sistemleri olmazsa Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı yatırımlar eksik kalır

TUA Başkanı Yıldırım, uzay sektörüne yapılan yatırımın savunma sanayisine de ivme katacağını belirterek, "Uzay sistemleri olmazsa ya da eksik kalırsa... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T12:40+0300

2022-03-10T12:40+0300

2022-03-10T12:43+0300

türkiye uzay ajansı

savunma

savunma

sanayi

serdar hüseyin yıldırım

yatırım

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin, 'Milli Uzay Programı'nın açıklanmasından sonra roket sektöründe, uydu imalatında ve uzay araçları konusunda ciddi adımlar attığını söyledi.Yıldırım, Uzay Ajansı kurulmadan önce uydu imalatı konusunda Türkiye'nin birçok şey yaptığını ve bazı kabiliyetler kazandığını anlattı: "'Ay projemiz mihenk taşıdır'Yıldırım, çok çalışıp dünyayla olan mesafenin kapatılması gerektiğini aktararak, şunları dile getirdi:İlk hedefin Ay'a ulaşmak ve gitmeyi öğrenmek olduğunu vurgulayan Yıldırım, bunun Türkiye'de hiç yapılmadığını, bilinmediğini ve yaparak öğrenileceğini kaydetti.Yıldırım, ilk adımın çok önemli olduğunu bildirerek, "Geliştirdiğimiz hibrit roket motorumuzu uzayda ateşledikten sonra üç gün sürecek bir yolculuğa başlayacağız ve birçok veri toplayacağız. Yakın uydularımızla haberleşiyoruz, onların verilerini indiriyoruz, gönderiyoruz ama derin misyonu hiç yapılmadığı için bu da ilk defa olacak. Dünya'nın manyetik alanı dışına çıkılacak. Bu önemli bir şey. Bunların hepsi bizim çok tecrübe kazanacağımız sahalar ve sonunda Ay'a ulaşacağız, Ay'ın yörüngesine girişi deneyeceğiz. Bunda başarılı olursak yörüngede bir süre kalacağız" ifadelerini kullandı.'Türkiye uzayda olmak zorunda, olmazsa kaybeder'Türkiye'nin uzaydaki haklarını koruyabilmek için oralarda olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:Yıldırım, uzay sektörü ile savunma sanayinin birbirleriyle irtibatlı konular olduğunu belirtti.'Türkiye dünyayla rekabet edebilir seviyeye geldi'Türkiye'nin savunma sanayisinde çok ciddi atılım ve hamle yaptığına değinen Yıldırım, "Türkiye hem teknoloji kazandı hem de ürünler geliştirildi. Birçok ürünün ihracı bile başladı. Yani birçok konuda dünyayla rekabet edebilir bir seviyeye geldi" dedi.Yıldırım, geri kalınan bazı konularda gelişmelerin devam ettiğini bildirerek, şunları ifade etti:Gençlerin uzayı hayatlarına sokmalarını ve uzaydaki gelişmelere göre kendilerini geliştirmelerini isteyen Yıldırım, geleceğin uzayda olduğunu sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220308/turkiye-uzay-ajansi-baskani-2029da-aya-insansiz-arac-indirmeyi-hedefliyoruz-1054512059.html

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türkiye uzay ajansı, savunma, sanayi, serdar hüseyin yıldırım, yatırım