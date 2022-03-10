https://tr.sputniknews.com/20220310/yurt-ici-yerlesiklerin-doviz-mevduatlari-169-milyar-dolar-azaldi-1054606463.html

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1.69 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1.69 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 694.7 milyon dolar düşüş gösterdi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T15:48+0300

2022-03-10T15:48+0300

2022-03-10T15:48+0300

ekonomi

banka

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 215 milyar 833.4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Mart ile sona eren haftada 214 milyar 138.30 milyon dolara geldi.4 Mart haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 875.3 milyon dolar azalarak 141 milyar 388.30 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 819.4 milyon dolar azalarak 72 milyar 750 milyon dolar oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220307/merkez-bankasi-kur-korumali-mevduat-ve-katilma-hesaplarina-yenileme-imkani-getirdi-1054483578.html

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