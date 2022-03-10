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https://tr.sputniknews.com/20220310/yurt-ici-yerlesiklerin-doviz-mevduatlari-169-milyar-dolar-azaldi-1054606463.html
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1.69 milyar dolar azaldı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1.69 milyar dolar azaldı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 694.7 milyon dolar düşüş gösterdi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T15:48+0300
2022-03-10T15:48+0300
ekonomi
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolar
euro
mevduat
azalma
düşüş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 215 milyar 833.4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Mart ile sona eren haftada 214 milyar 138.30 milyon dolara geldi.4 Mart haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 875.3 milyon dolar azalarak 141 milyar 388.30 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 819.4 milyon dolar azalarak 72 milyar 750 milyon dolar oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220307/merkez-bankasi-kur-korumali-mevduat-ve-katilma-hesaplarina-yenileme-imkani-getirdi-1054483578.html
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banka, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, euro, mevduat, azalma, düşüş

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1.69 milyar dolar azaldı

15:48 10.03.2022
© AP Photo / Burhan OzbiliciDolar- TL- Döviz
Dolar- TL- Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 694.7 milyon dolar düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 215 milyar 833.4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Mart ile sona eren haftada 214 milyar 138.30 milyon dolara geldi.
4 Mart haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 875.3 milyon dolar azalarak 141 milyar 388.30 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 819.4 milyon dolar azalarak 72 milyar 750 milyon dolar oldu.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
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7 Mart, 09:02
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