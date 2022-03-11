https://tr.sputniknews.com/20220311/136-unlunun-tapu-bilgilerini-sizdiran-memurlara-hapis-cezasi-1054629057.html

136 ünlünün tapu bilgilerini sızdıran memurlara hapis cezası

136 ünlünün tapu bilgilerini sızdıran memurlara hapis cezası

Tapuda çalışan iki memur, aralarında Hülya Avşar, Aleyna Tilki ve Yıldız Tilbe’nin de olduğu 136 ünlünün taşınmaz mülklerini sorgulayıp emlakçı ve iş... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T08:10+0300

2022-03-11T08:10+0300

2022-03-11T08:10+0300

türkiye

tapu

hapis

hülya avşar

aleyna tilki

yıldız tilbe

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Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na, Fatih Tapu Müdürlüğü'nde görevli iki personelin kişisel verileri yetkisiz kişilerle paylaştıkları ihbarı yapıldı.İnceleme sonrası tapu kayıtlarına girip emlakçı ve iş takipçilerine bilgi aktaran iki memur tespit edildi.Bu kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.Hukuksuz incelemelerYapılan soruşturmada Rıza K. ve Yusuf D. isimli tapu memurlarının, yetkileri olmadığı halde 136 ünlü ismin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları, ayrıca eş, kardeş, anne ve baba bilgilerine de baktıkları belirlendi.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iki memur, kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

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tapu, hapis, hülya avşar, aleyna tilki, yıldız tilbe