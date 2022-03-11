https://tr.sputniknews.com/20220311/ab-komisyonu-baskani-rus-gazi-petrolu-komurunden-2027ye-kadar-cikis-planini-mayista-sunacagiz-1054647982.html

AB Komisyonu Başkanı: Rus gazı, petrolü, kömüründen 2027'ye kadar çıkış planını mayısta sunacağız

AB Komisyonu Başkanı: Rus gazı, petrolü, kömüründen 2027'ye kadar çıkış planını mayısta sunacağız

AB liderlerinin Versailles'deki gayriresmi zirvesinin ardından AB yetkilileri Rusya'nın Ukrayna operasyonunun sonuçlarıyla ilgili bir dizi açıklama yaptı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T17:25+0300

2022-03-11T17:25+0300

2022-03-11T17:43+0300

ukrayna krizi

ab

rusya

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarının ana hatları şöyle:* AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını sona erdirmek için Rus gazı, petrolü, kömüründen 2027'ye kadar çıkış planını mayıs ortasında sunacağız. * AB liderleri savunma yatırımlarını artırma, savunma sektöründe koordinasyonu güçlendirme konusunda anlaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının ana hatları şöyle:* AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmeye açık; tüm seçenekler masada. * AB liderleri Ukrayna'ya ilave askeri yardım için 500 milyon euro ayırmayı önerdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamalarının ana hatları şöyle:* AB'nin savunmasını ve güvenliğini enine boyuna tartıştık.

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