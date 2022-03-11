https://tr.sputniknews.com/20220311/ab-komisyonu-baskani-rus-gazi-petrolu-komurunden-2027ye-kadar-cikis-planini-mayista-sunacagiz-1054647982.html
AB Komisyonu Başkanı: Rus gazı, petrolü, kömüründen 2027'ye kadar çıkış planını mayısta sunacağız
AB Komisyonu Başkanı: Rus gazı, petrolü, kömüründen 2027'ye kadar çıkış planını mayısta sunacağız
AB liderlerinin Versailles'deki gayriresmi zirvesinin ardından AB yetkilileri Rusya'nın Ukrayna operasyonunun sonuçlarıyla ilgili bir dizi açıklama yaptı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T17:25+0300
2022-03-11T17:25+0300
2022-03-11T17:43+0300
ukrayna krizi
ab
rusya
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarının ana hatları şöyle:* AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını sona erdirmek için Rus gazı, petrolü, kömüründen 2027'ye kadar çıkış planını mayıs ortasında sunacağız. * AB liderleri savunma yatırımlarını artırma, savunma sektöründe koordinasyonu güçlendirme konusunda anlaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının ana hatları şöyle:* AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmeye açık; tüm seçenekler masada. * AB liderleri Ukrayna'ya ilave askeri yardım için 500 milyon euro ayırmayı önerdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamalarının ana hatları şöyle:* AB'nin savunmasını ve güvenliğini enine boyuna tartıştık.
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ab, rusya
AB Komisyonu Başkanı: Rus gazı, petrolü, kömüründen 2027'ye kadar çıkış planını mayısta sunacağız
17:25 11.03.2022 (güncellendi: 17:43 11.03.2022) Abone ol
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AB liderlerinin Versailles'deki gayriresmi zirvesinin ardından AB yetkilileri Rusya'nın Ukrayna operasyonunun sonuçlarıyla ilgili bir dizi açıklama yaptı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarının ana hatları şöyle:
* AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını sona erdirmek için Rus gazı, petrolü, kömüründen 2027'ye kadar çıkış planını mayıs ortasında sunacağız.
* AB liderleri savunma yatırımlarını artırma, savunma sektöründe koordinasyonu güçlendirme konusunda anlaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının ana hatları şöyle:
* AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmeye açık; tüm seçenekler masada.
* AB liderleri Ukrayna'ya ilave askeri yardım için 500 milyon euro ayırmayı önerdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamalarının ana hatları şöyle:
* AB'nin savunmasını ve güvenliğini enine boyuna tartıştık.