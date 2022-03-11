https://tr.sputniknews.com/20220311/bazi-kereste-urunlerinin-ihracatina-sinirlama-getirildi-1054644053.html
Bazı kereste ürünlerinin ihracatına sınırlama getirildi
Bazı kereste ürünlerinin ihracatına sınırlama getirildi
Mobilya üreticilerinin ham madde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bazı kereste ürünlerinin ihracatı sınırlandı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T15:50+0300
2022-03-11T15:50+0300
2022-03-11T15:51+0300
ekonomi
kerestecilik
mobilya
malzeme
ihracat
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle, ihracı kayda bağlı mallar listesine, 'uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 milimetreyi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın)' ibaresi eklendi.Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Elmadağ Mobilyacılar OSB Başkanı Hüseyin Taklacı, düzenlemeyle 6 milimetrenin altındaki kerestelerin ihracının kayda bağlandığını söyledi."Düzenleme kerestedeki fiyat artışının önüne geçmek için yapıld" diyen Taklacı, "Kereste şu anda ülkede aranır durumda. Düzenleme iç piyasanın fiyat anlamında rahatlamasına sebep olur. Türkiye'ye en çok kereste Rusya'dan geliyordu, şu anda orada da sıkıntı var" diye konuştu.Türkiye'nin, dünyada ikinci büyük kereste üreticisi konumunda olduğuna dikkati çeken Taklacı, ülkedeki üretimin ancak iç piyasaya yettiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220302/subat-ayinda-en-fazla-ihracat-otomotiv-endustrisinde-gerceklesti-1054371600.html
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kerestecilik, mobilya, malzeme, ihracat, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ticaret bakanlığı
Bazı kereste ürünlerinin ihracatına sınırlama getirildi
15:50 11.03.2022 (güncellendi: 15:51 11.03.2022) Abone ol
Mobilya üreticilerinin ham madde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bazı kereste ürünlerinin ihracatı sınırlandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, ihracı kayda bağlı mallar listesine, 'uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 milimetreyi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın)' ibaresi eklendi.
Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Elmadağ Mobilyacılar OSB Başkanı Hüseyin Taklacı, düzenlemeyle 6 milimetrenin altındaki kerestelerin ihracının kayda bağlandığını söyledi.
"Düzenleme kerestedeki fiyat artışının önüne geçmek için yapıld" diyen Taklacı, "Kereste şu anda ülkede aranır durumda. Düzenleme iç piyasanın fiyat anlamında rahatlamasına sebep olur. Türkiye'ye en çok kereste Rusya'dan geliyordu, şu anda orada da sıkıntı var" diye konuştu.
Türkiye'nin, dünyada ikinci büyük kereste üreticisi konumunda olduğuna dikkati çeken Taklacı, ülkedeki üretimin ancak iç piyasaya yettiğini kaydetti.