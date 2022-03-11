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SON DAKİKA| Hindistan: Pakistan'a kazara füze attık
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Hindistan: Pakistan'a kazara füze attık
Hindistan: Pakistan'a kazara füze attık
Nükleer silahlı düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan sık sık savaşın eşiğine gelmeleriyle dünyayı gererken, bu kez Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T16:22+0300
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hindistan, pakistan

Hindistan: Pakistan'a kazara füze attık

16:22 11.03.2022
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Nükleer silahlı düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan sık sık savaşın eşiğine gelmeleriyle dünyayı gererken, bu kez Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan 'Pakistan'a düşen füzenin teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendiği' açıklaması geldi.
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