https://tr.sputniknews.com/20220311/hindistan-pakistana-kazara-fuze-attik-1054645622.html
Hindistan: Pakistan'a kazara füze attık
Hindistan: Pakistan'a kazara füze attık
Nükleer silahlı düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan sık sık savaşın eşiğine gelmeleriyle dünyayı gererken, bu kez Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T16:22+0300
2022-03-11T16:22+0300
2022-03-11T16:22+0300
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hindistan, pakistan
Hindistan: Pakistan'a kazara füze attık
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Ayrıntılar geliyor
Nükleer silahlı düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan sık sık savaşın eşiğine gelmeleriyle dünyayı gererken, bu kez Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan 'Pakistan'a düşen füzenin teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendiği' açıklaması geldi.