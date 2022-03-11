https://tr.sputniknews.com/20220311/hirvatistanda-tanimlanamayan-bir-cismin-dusmesinin-ardindan-patlama-1054632973.html
Hırvatistan'da 'tanımlanamayan bir cismin düşmesinin ardından' patlama
Hırvatistan'da 'tanımlanamayan bir cismin düşmesinin ardından' patlama
Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, başkent Zagreb'deki bir bölgeye tanımlanamayan bir cisim düştüğünü, ardından da patlama meydana geldiğini açıkladı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T10:53+0300
2022-03-11T10:53+0300
2022-03-11T11:03+0300
dünya
hırvatistan
zagreb
paraşüt
patlama
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Hırvatistan İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre başkent Zagreb'de yerel saatle 23.00'ten sonra polis, çok sayıda kişiden Jarun bölgesine bir cisim düştüğüne, ardından da patlama hissedildiğine dair ihbar aldı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis memurları, Jarunska Caddesi'nde yolda bir çukur tespit etti, yakınlarında da iki paraşüt bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bazı araçlar hasar gördü.
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hırvatistan, zagreb, paraşüt, patlama
Hırvatistan'da 'tanımlanamayan bir cismin düşmesinin ardından' patlama
10:53 11.03.2022 (güncellendi: 11:03 11.03.2022) Abone ol
Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, başkent Zagreb'deki bir bölgeye tanımlanamayan bir cisim düştüğünü, ardından da patlama meydana geldiğini açıkladı.
Hırvatistan İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre başkent Zagreb'de yerel saatle 23.00'ten sonra polis, çok sayıda kişiden Jarun bölgesine bir cisim düştüğüne, ardından da patlama hissedildiğine dair ihbar aldı.
Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis memurları, Jarunska Caddesi'nde yolda bir çukur tespit etti, yakınlarında da iki paraşüt bulundu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bazı araçlar hasar gördü.