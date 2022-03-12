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https://tr.sputniknews.com/20220312/bakan-karaismailoglu-yag-yuklu-6-gemi-yola-cikti-biri-bu-gece-gelecek-1054656157.html
Bakan Karaismailoğlu: Yağ yüklü 6 gemi yola çıktı, biri bu gece gelecek
Bakan Karaismailoğlu: Yağ yüklü 6 gemi yola çıktı, biri bu gece gelecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Rusya'nın Azak Denizi'nde 18 tane gemimiz bulunuyordu. Bunlarda 28 bin ton ayçiçek yağı vardı. O ayçiçek yağı... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T01:06+0300
2022-03-12T01:06+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
ayçiçek yağı
gemi
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TRT 1 Ana haber yayınına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen bir kısmı sıvı yağ yüklü Türk gemilerinin durumu ile ilgili bilgi verdi.Karaismailoğlu şöyle konuştu: "Rusya'nın Azak Denizi'nde 18 tane gemimiz vardı. Bunların 6 tanesi özellikle zeytinyağı yüklüydü. Bunlarda 28 bin ton ayçiçek yağı vardı O ayçiçek yağı yüklü 6 geminin bir tanesi bu gece Türk karasularına ulaşmış olacak. Diğer 5 tanesi de yolda. Ayrıca bizim Rusya'ya Ro-Ro seferlerimiz de devam ediyor. Şu an için Rusya limanlarıyla ilgili aslında bir problemimiz yok. Problemimiz Ukrayna limanlarında bekleyen 23 gemimiz. Orada da 200'ün üzerinde mürettebat vardı."Karaismiloğlu, Ukrayna limanlarında mahsur kalan gemilerin mürettabatının tahliyesi içinse çalışmaların sürdüğünü aktardı:"Tahliye talebi olan 100'e yakın vatandaşımızı oradan aldık ama diğer kalan vatandaşlarımızın tahliyesi yok. Şu an gemilerinde onlar. Onlarla ilgili de yoğun bir çalışma var."
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adil karaismailoğlu, ayçiçek yağı, gemi

Bakan Karaismailoğlu: Yağ yüklü 6 gemi yola çıktı, biri bu gece gelecek

01:06 12.03.2022
© İHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Rusya'nın Azak Denizi'nde 18 tane gemimiz bulunuyordu. Bunlarda 28 bin ton ayçiçek yağı vardı. O ayçiçek yağı yüklü 6 geminin bir tanesi bu gece Türk karasularına ulaşmış olacak" dedi.
TRT 1 Ana haber yayınına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen bir kısmı sıvı yağ yüklü Türk gemilerinin durumu ile ilgili bilgi verdi.
Karaismailoğlu şöyle konuştu:
"Rusya'nın Azak Denizi'nde 18 tane gemimiz vardı. Bunların 6 tanesi özellikle zeytinyağı yüklüydü. Bunlarda 28 bin ton ayçiçek yağı vardı O ayçiçek yağı yüklü 6 geminin bir tanesi bu gece Türk karasularına ulaşmış olacak. Diğer 5 tanesi de yolda. Ayrıca bizim Rusya'ya Ro-Ro seferlerimiz de devam ediyor. Şu an için Rusya limanlarıyla ilgili aslında bir problemimiz yok. Problemimiz Ukrayna limanlarında bekleyen 23 gemimiz. Orada da 200'ün üzerinde mürettebat vardı."
Karaismiloğlu, Ukrayna limanlarında mahsur kalan gemilerin mürettabatının tahliyesi içinse çalışmaların sürdüğünü aktardı:
"Tahliye talebi olan 100'e yakın vatandaşımızı oradan aldık ama diğer kalan vatandaşlarımızın tahliyesi yok. Şu an gemilerinde onlar. Onlarla ilgili de yoğun bir çalışma var."
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