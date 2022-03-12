https://tr.sputniknews.com/20220312/bakan-karaismailoglu-yag-yuklu-6-gemi-yola-cikti-biri-bu-gece-gelecek-1054656157.html

Bakan Karaismailoğlu: Yağ yüklü 6 gemi yola çıktı, biri bu gece gelecek

Bakan Karaismailoğlu: Yağ yüklü 6 gemi yola çıktı, biri bu gece gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Rusya'nın Azak Denizi'nde 18 tane gemimiz bulunuyordu. Bunlarda 28 bin ton ayçiçek yağı vardı. O ayçiçek yağı... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T01:06+0300

2022-03-12T01:06+0300

2022-03-12T01:06+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

ayçiçek yağı

gemi

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TRT 1 Ana haber yayınına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen bir kısmı sıvı yağ yüklü Türk gemilerinin durumu ile ilgili bilgi verdi.Karaismailoğlu şöyle konuştu: "Rusya'nın Azak Denizi'nde 18 tane gemimiz vardı. Bunların 6 tanesi özellikle zeytinyağı yüklüydü. Bunlarda 28 bin ton ayçiçek yağı vardı O ayçiçek yağı yüklü 6 geminin bir tanesi bu gece Türk karasularına ulaşmış olacak. Diğer 5 tanesi de yolda. Ayrıca bizim Rusya'ya Ro-Ro seferlerimiz de devam ediyor. Şu an için Rusya limanlarıyla ilgili aslında bir problemimiz yok. Problemimiz Ukrayna limanlarında bekleyen 23 gemimiz. Orada da 200'ün üzerinde mürettebat vardı."Karaismiloğlu, Ukrayna limanlarında mahsur kalan gemilerin mürettabatının tahliyesi içinse çalışmaların sürdüğünü aktardı:"Tahliye talebi olan 100'e yakın vatandaşımızı oradan aldık ama diğer kalan vatandaşlarımızın tahliyesi yok. Şu an gemilerinde onlar. Onlarla ilgili de yoğun bir çalışma var."

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adil karaismailoğlu, ayçiçek yağı, gemi