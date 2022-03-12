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CHP'den 'Türk Telekom’un satışı araştırılsın' çağrısı
CHP'den 'Türk Telekom’un satışı araştırılsın' çağrısı
CHP'li Karasu, Türk Telekom'un devrine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Telekom için 372 milyon dolar fazla ücret ödemenin herhangi bir açıklaması olamaz... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T19:57+0300
2022-03-12T19:57+0300
politika
türk telekom
chp
ulaş karasu
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Türkiye Varlık Fonu (TVF), LYY Telekomünikasyon AŞ’den (LYY) Türk Telekom’un toplam yüzde 55 hissesini 1 milyar 650 milyon dolar karşılığında satın aldı.2021 sonu itibarıyla 44.1 milyar TL borcu bulunan Türk Telekom için Varlık Fonu’nun 25 milyar TL’lik satın alımı hakkında açıklamalarda bulunan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türk Telekom’un AK Parti döneminde gerçekleştirilen 'en karanlık özelleştirmelerden biri' olduğunu savundu.2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesini Türk bankalarından çektiği kredilerle 6.5 milyar dolara Lübnanlı Hariri ailesinin satın aldığını, o dönemde yaklaşık 7 milyar dolarlık temettü almasına rağmen kredi borçlarını ödemediklerini ve 2018'de şirketin alacaklı 32 bankanın kurduğu Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) şirketine devredildiğini kaydeden Karasu, “Türk Telekom’un 44 milyarlık borcu Varlık Fonu üzerinden dolaylı olarak kamuya aktarılmıştır” ifadelerini kullandı.CHP’li Karasu, açıklamasında Türk Telekom’un güncel piyasa değerinin 2 milyar 324 milyon dolar olduğunu, şirketin yüzde 55’inin 1 milyar 278 milyon dolar değerinde olduğunu belirterek, “Toplu hisse devirlerinde bir miktar yüksek ödeme alışılageldik bir uygulama ancak zaten kamuya geçecek, yüksek borçlu, alacaklı bankaların kurduğu şirket tarafından yönetilen Telekom için 372 milyon dolar fazla ücret ödemenin herhangi bir açıklaması olamaz. Yaklaşık yüzde 30’lük bir fark var. Bu para kimin cebine girecek? Kamu kaynaklarıyla yine kim veya kimler haksız kazanç elde edecek?” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/bilisim-uzmani-nebil-turk-telekomun-devrini-degerlendirdi-firma-degerinin-4te-1ine-dusmus-1054650513.html
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türk telekom, chp, ulaş karasu

CHP'den 'Türk Telekom’un satışı araştırılsın' çağrısı

19:57 12.03.2022
© AATürk Telekom
Türk Telekom - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© AA
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CHP'li Karasu, Türk Telekom'un devrine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Telekom için 372 milyon dolar fazla ücret ödemenin herhangi bir açıklaması olamaz. Yaklaşık yüzde 30’lük bir fark var. Bu para kimin cebine girecek?" sorusunu sordu.
Türkiye Varlık Fonu (TVF), LYY Telekomünikasyon AŞ’den (LYY) Türk Telekom’un toplam yüzde 55 hissesini 1 milyar 650 milyon dolar karşılığında satın aldı.
2021 sonu itibarıyla 44.1 milyar TL borcu bulunan Türk Telekom için Varlık Fonu’nun 25 milyar TL’lik satın alımı hakkında açıklamalarda bulunan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türk Telekom’un AK Parti döneminde gerçekleştirilen 'en karanlık özelleştirmelerden biri' olduğunu savundu.
2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesini Türk bankalarından çektiği kredilerle 6.5 milyar dolara Lübnanlı Hariri ailesinin satın aldığını, o dönemde yaklaşık 7 milyar dolarlık temettü almasına rağmen kredi borçlarını ödemediklerini ve 2018'de şirketin alacaklı 32 bankanın kurduğu Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) şirketine devredildiğini kaydeden Karasu, “Türk Telekom’un 44 milyarlık borcu Varlık Fonu üzerinden dolaylı olarak kamuya aktarılmıştır” ifadelerini kullandı.
CHP’li Karasu, açıklamasında Türk Telekom’un güncel piyasa değerinin 2 milyar 324 milyon dolar olduğunu, şirketin yüzde 55’inin 1 milyar 278 milyon dolar değerinde olduğunu belirterek, “Toplu hisse devirlerinde bir miktar yüksek ödeme alışılageldik bir uygulama ancak zaten kamuya geçecek, yüksek borçlu, alacaklı bankaların kurduğu şirket tarafından yönetilen Telekom için 372 milyon dolar fazla ücret ödemenin herhangi bir açıklaması olamaz. Yaklaşık yüzde 30’lük bir fark var. Bu para kimin cebine girecek? Kamu kaynaklarıyla yine kim veya kimler haksız kazanç elde edecek?” dedi.
Bilişim uzmanı Nebil, Türk Telekom’un devrini değerlendirdi: ‘Firma değerinin 4’te 1’ine düşmüş’ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
SEYİR HALİ
Bilişim uzmanı Nebil, Türk Telekom’un devrini değerlendirdi: ‘Firma değerinin 4’te 1’ine düşmüş’
Dün, 19:11
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