https://tr.sputniknews.com/20220312/mansur-yavas-kuresel-iklim-krizi-cevremizi-ve-yasam-alanlarimizi-tehdit-ediyor-1054669532.html
Mansur Yavaş: Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor
Mansur Yavaş: Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor
Eko İklim Zirvesi’ne katılacaklarını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T22:23+0300
2022-03-12T22:23+0300
2022-03-12T22:21+0300
türkiye
mansur yavaş
iklim
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30-31 Mart'ta Ankara'da gerçekleşecek Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılacaklarını açıkladı.Katılma nedenini "Çünkü biliyoruz; bugün atacağımız adımlar ve alacağımız önlemlerle, geleceğe yaşanabilir bir nefes bırakmak mümkün” ifadeleriyle anlatan Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Konuşmasının devamında "Bu bağlamda şeffaf, katılımcı ve kucaklayıcı belediyecilik anlayışımızı, doğayı uyumlu projelerle taçlandırdık" ifadelerine yer veren Yavaş şunları söyledi:
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mansur yavaş, iklim, ankara, ankara büyükşehir belediyesi
Mansur Yavaş: Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor
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Eko İklim Zirvesi’ne katılacaklarını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30-31 Mart'ta Ankara'da gerçekleşecek Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılacaklarını açıkladı.
Katılma nedenini "Çünkü biliyoruz; bugün atacağımız adımlar ve alacağımız önlemlerle, geleceğe yaşanabilir bir nefes bırakmak mümkün” ifadeleriyle anlatan Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor, Bizler de İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü'nü kurmak suretiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öncü bir rol aldık. Büyük Atatürk'ün cumhuriyetimizin baş yapıtı ve planlı bir kent olarak inşa ettiği Ankara'mızı küresel modern kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz".
Konuşmasının devamında "Bu bağlamda şeffaf, katılımcı ve kucaklayıcı belediyecilik anlayışımızı, doğayı uyumlu projelerle taçlandırdık" ifadelerine yer veren Yavaş şunları söyledi:
Yeşil Dönüşüm, Akıllı Tarım, elektrikli toplu taşıma araçları, temiz su ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlarımızı iklim dostu kent kimliği ile güçlendirdik. Kentimizin ve kentlimizin geleceği için düzenlenen Eko İklim Zirvesi 6 milyon Ankaralıyı, ulusal ve uluslararası karar alıcılar ile birlikte aynı amaç etrafında sevgi ile buluşturuyor. 30-31 Mart'ta başkentimizde toplanacak olan Eko İklim Zirvesini sürdürülebilir yarınlar için büyük bir fırsat olarak görüyor, bütün Ankaralıları bu ilham verici organizasyona katılmaya davet ediyorum."