Mansur Yavaş: Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor

"Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor, Bizler de İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü'nü kurmak suretiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öncü bir rol aldık. Büyük Atatürk'ün cumhuriyetimizin baş yapıtı ve planlı bir kent olarak inşa ettiği Ankara'mızı küresel modern kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz".