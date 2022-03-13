https://tr.sputniknews.com/20220313/batmanda-heyelan-17-koye-ulasim-saglanamiyor-1054674876.html

Batman'da heyelan: 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Batman'da heyelan: 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Batman'da yoğun yağışın ardından köy yolunda heyelan meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

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2022-03-13T04:23+0300

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türkiye

batman

sason

yağış

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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yoğun yağışın ardından yaşanan heyelan nedeniyle yamaçtan yola toprak ve kaya parçaları düştü. 17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı. Olayda yaralanma ya da mal kaybı yaşanmadı. Ekipler, heyelan nedeniyle yolda önlem alındı. Heyelanın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

türkiye

batman

sason

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batman, sason, yağış