https://tr.sputniknews.com/20220313/batmanda-heyelan-17-koye-ulasim-saglanamiyor-1054674876.html
Batman'da heyelan: 17 köye ulaşım sağlanamıyor
Batman'da heyelan: 17 köye ulaşım sağlanamıyor
Batman'da yoğun yağışın ardından köy yolunda heyelan meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T04:23+0300
2022-03-13T04:23+0300
2022-03-13T04:33+0300
türkiye
batman
sason
yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054674851_181:0:1820:922_1920x0_80_0_0_145556a66eacdbd270c69b01f6ff3c27.jpg
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yoğun yağışın ardından yaşanan heyelan nedeniyle yamaçtan yola toprak ve kaya parçaları düştü. 17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı. Olayda yaralanma ya da mal kaybı yaşanmadı. Ekipler, heyelan nedeniyle yolda önlem alındı. Heyelanın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
türkiye
batman
sason
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054674851_386:0:1615:922_1920x0_80_0_0_552f626d523ba6d250dd4be9bb5b176d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
batman, sason, yağış
Batman'da heyelan: 17 köye ulaşım sağlanamıyor
04:23 13.03.2022 (güncellendi: 04:33 13.03.2022) Abone ol
Batman'da yoğun yağışın ardından köy yolunda heyelan meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı köyü mevkiinde heyelan meydana geldi.
Yoğun yağışın ardından yaşanan heyelan nedeniyle yamaçtan yola toprak ve kaya parçaları düştü.
17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı.
Olayda yaralanma ya da mal kaybı yaşanmadı. Ekipler, heyelan nedeniyle yolda önlem alındı. Heyelanın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.