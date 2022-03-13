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https://tr.sputniknews.com/20220313/batmanda-heyelan-17-koye-ulasim-saglanamiyor-1054674876.html
Batman'da heyelan: 17 köye ulaşım sağlanamıyor
Batman'da heyelan: 17 köye ulaşım sağlanamıyor
Batman'da yoğun yağışın ardından köy yolunda heyelan meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
batman
sason
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yoğun yağışın ardından yaşanan heyelan nedeniyle yamaçtan yola toprak ve kaya parçaları düştü. 17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı. Olayda yaralanma ya da mal kaybı yaşanmadı. Ekipler, heyelan nedeniyle yolda önlem alındı. Heyelanın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
türkiye
batman
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batman, sason, yağış

Batman'da heyelan: 17 köye ulaşım sağlanamıyor

04:23 13.03.2022 (güncellendi: 04:33 13.03.2022)
© EKREM AKTAŞ-AW566988 Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağışların ardından 17 köyün kullandığı grup köy yolu, meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
 Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağışların ardından 17 köyün kullandığı grup köy yolu, meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© EKREM AKTAŞ-AW566988
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Batman'da yoğun yağışın ardından köy yolunda heyelan meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı köyü mevkiinde heyelan meydana geldi.
Yoğun yağışın ardından yaşanan heyelan nedeniyle yamaçtan yola toprak ve kaya parçaları düştü.
17 köye bağlantı sağlayan yol ulaşıma kapandı.
Olayda yaralanma ya da mal kaybı yaşanmadı. Ekipler, heyelan nedeniyle yolda önlem alındı. Heyelanın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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