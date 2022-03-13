https://tr.sputniknews.com/20220313/bursa-istanbul-deniz-otobusu-seferlerinden-bazilari-iptal-edildi-1054673425.html
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T01:56+0300
2022-03-13T01:56+0300
2022-03-13T01:54+0300
türkiye
bursa
istanbul
bursa deniz otobüsleri (budo)
deniz otobüsü
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Aynı gerekçeyle saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
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bursa, istanbul, bursa deniz otobüsleri (budo), deniz otobüsü
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.