https://tr.sputniknews.com/20220313/saglik-bakani-koca-illere-gore-haftalik-kovid-19-vaka-sayisini-acikladi-1054684682.html
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T18:27+0300
2022-03-13T18:27+0300
2022-03-13T18:27+0300
koronavirüs
türkiye
fahrettin koca
kovid-19
koronavirüs
vaka
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 24 Şubat- 4 Mart arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 522.38, Ankara'da 916.03, İzmir'de ise 456.19 oldu.
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türkiye, fahrettin koca, kovid-19, koronavirüs, vaka
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 24 Şubat- 4 Mart arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 522.38, Ankara'da 916.03, İzmir'de ise 456.19 oldu.